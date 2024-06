Lepore-De Paz, incontro e dialogo . Prove di distensione dopo il caso della bandiera

Finita la cerimonia per i 78 anni della Repubblica italiana, il sindaco Matteo Lepore si è avviato verso piazza Maggiore in compagnia di Daniele De Paz. Dopo lo ‘strappo’ della bandiera palestinese appesa fuori da Palazzo D’Accursio, una prova di distensione con il presidente della Comunità ebraica bolognese che, all’indomani dall’ostensione della bandiera, ha subito espresso con chiarezza la sua contrarietà. Un gesto ritenuto divisivo da De Paz, capace solo "di alimentare tensione" in un momento in cui, invece, "tutti dovrebbero fare un passo indietro", come ha ribadito ieri. In merito al dialogo privato avuto con il sindaco, il presidente della Comunità ebraica ha spiegato di aver "definito come lavorare sopra" allo strappo, tornando ad affrontare il tema del progetto della Casa del Dialogo interreligioso. "Uno strumento che riteniamo adeguato per discutere insieme", ha detto ancora De Paz. Sottoscritto con un protocollo nel 2021, il progetto si sarebbe dovuto concretizzare in sei mesi: oggi è ancora in fase embrionale, ma in merito il sindaco ha annunciato un’accelerata. "Con De Paz abbiamo avuto un lungo colloquio distensivo – spiega a sua volta Lepore –, anche se non abbiamo mai smesso di parlarci". E, a proposito della Casa del Dialogo, Lepore ha spiegato di voler "riprendere il progetto insieme anche con Lafram e Zuppi, coinvolgendo la città. Assieme a Rita Monticelli ci lavoreremo nei prossimi giorni".

Nel corso della cerimonia in piazza San Domenico, De Paz era accanto proprio a Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii. "Con Lafram abbiamo scambiato qualche riflessione – ha aggiunto De Paz –. Abbiamo un terreno su cui lavorare, per cercare di evitare strappi e toni che non servono e non aiutano a tenere controllati gli animi delle comunità. È opportuno, in questo momento, che ognuno faccia un passo indietro, in un’ottica di collaborazione, sicurezza e tenuta dell’ordine pubblico".

Anche Lafram, a margine della cerimonia, ha ricordato come "il dialogo portato avanti in questi anni assieme a De Paz e Zuppi è un dialogo autentico, non il dialogo delle ‘pacche sulle spalle’. È un dialogo nel quale ci diciamo anche quelle che sono le nostre posizioni differenti, diverse. Delle volte anche contrapposte. Altrimenti rischiamo di falsare il nostro dialogo, rischiamo di creare delle bolle che poi scoppiano in un attimo. Di conseguenza, la presenza oggi (ieri, ndr) assieme al sindaco, a De Paz, alla collettività tutta, rappresenta davvero la volontà di andare avanti nel dialogo nonostante il dolore, la sofferenza".

Sull’affaire bandiera, Lafram ha ribadito si tratti di "una posizione più che legittima" e che non sarebbe opportuno, invece, affiancarle la bandiera israeliana: "Oggi le vittime sono civili palestinesi, è importante marcare il confine tra carnefice e vittima".

