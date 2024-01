Shoah e polemiche, Lepore al Memoriale in Bolognina col presidente della comunità ebraica De Paz

Bologna, 28 febbraio 2024 - "Oggi è importante essere qui di fronte a questo Memoriale. Il giorno della memoria è un giorno nel quale l'Italia, deve ricordare la Shoah e ci deve essere un impegno comune di tutta la nostra collettività affinché non accada mai più. In questo giorno non si deve lasciare spazio a polemiche politiche. Con Daniele De Paz avrò sicuramente modo di chiarire personalmente. Il nostro impegno contro l’antisemitismo è sempre alto, non ci sono divisioni”.

Matteo Lepore questa mattina al Memoriale della Shoah in Bolognina con il presidente della comunità ebraica De Paz, il cardinale Matteo Zuppi e la presidente del consiglio comunale Maria Caterina Manca, ha deposto una corona per ricordare le vittime dell’Olocausto. E, in questa occasione, ha voluto chiarire dopo che De Paz aveva parlato di “un clima di freddezza in consiglio comunale, venerdì durante la seduta solenne per la Giornata della Memoria, di alcuni consiglieri di maggioranza”, sottolineando i mancati applausi e l’uscita del sindaco dall’Aula durante l’intervento del presidente dell’Istituto Cattaneo Asher Colombo.

Intervento intitolato “Giorno della memoria e antisemitismo, prima e dopo il 7 ottobre”, data dell’inizio del conflitto armato tra Hamas e Israele. De Paz, dalla sua, in mattinata ha fatto sapere di non voler fare polemica, ricordando, però, di aver evidenziato “solo una certa preoccupazione per le reazioni in consiglio comunale che non mi erano sembrate adeguate al contesto. Ma confido che nei prossimi incontri quella posizione possa essere chiarita”.

Alla cerimonia, comunque, il presidente della Comunità ebraica ha ricordato “come i rigurgiti di antisemitismo abbiano assunto una dimensione che oggi deve preoccupare”, facendo attenzione, soprattutto in questo contesto, “all’uso delle parole”.

Fratelli d’Italia non ha mancato di attaccare Lepore: “Un affronto vergognoso alla memoria del popolo ebraico. I consiglieri di sinistra non applaudendo le parole di Colombo hanno mostrato un atteggiamento che, nel vano tentativo di sembrare pacifista è in realtà la plastica rappresentazione di una sinistra che strizza l'occhio all' antisemitismo che stiamo vedendo in alcune piazze. La segretaria Pd, Elly Schlein, prenderà posizione?”, si chiede il senatore meloniano Marco Lisei.