"Lepore deve dimettersi. Fa strategia della tensione per nascondere i problemi"

Caso Gioventù nazionale, che domenica ha deposto una corona in Comune (già chiuso a quell’ora del pomeriggio), per la cerimonia del Giorno del Ricordo. Stefano Cavedagna, europarlamentare di Fratelli d’Italia, il cerimoniale non è stato avvisato, ma il sindaco Matteo Lepore dice che negli anni precedenti era sempre stato fatto.

"Lepore si arrampica sugli specchi perché è stato smentito anche dalla Questura: era tutto autorizzato. Sono più di 15 anni che organizziamo sempre la stessa fiaccolata, con le stesse identiche modalità. Dal 2011 mando io personalmente la comunicazione alla Questura. Dopo aver autorizzato, comunicano loro al Comune che la fiaccolata si concluderà dentro la corte comunale, che è un luogo pubblico. Visto che ci diffama pubblicamente, lo abbiamo denunciato".

Avete avvertito la polemica di domenica come una mancanza di rispetto verso la vostra iniziativa da parte del Comune?

"Penso che si sia trattato di un gesto deliberato contro Fratelli d’Italia. Mi rimane comunque il dubbio che Lepore volesse ostacolare la commemorazione dei Martiri delle Foibe. D’altronde fa sempre fatica a dire che questo genocidio contro gli italiani venne compiuto dai comunisti di Tito".

Concorda con la richiesta di dimissioni di Lepore avanzata dal suo collega, il senatore Marco Lisei?

"Sì. Non solo Lepore si sta dimostrando inadeguato a gestire Bologna, ma continua a mentire ai cittadini, nonostante sia stato sbugiardato dalla Questura. È una situazione che ha creato, volutamente, lui. Bologna non merita un sindaco così".

Non crede che la lite accesa su alcuni temi (Passante, Città 30, il corteo di Gioventù Nazionale) sia solo un pretesto, a volte, per andare allo scontro politico?

"Sono tutti scontri politici che cerca e alimenta Lepore, fa parte della sua strategia della tensione. Sicuramente per nascondere le sue altre responsabilità. Siamo ormai la città più insicura d’Italia con degrado e cantieri ovunque. Proprio ieri, nel bel mezzo della lite sulla fiaccolata, ha annunciato che il prezzo del biglietto dell’autobus salirà a 2,30 euro e aumenteranno anche i costi orari delle strisce blu a 3,90 euro all’ora. È una strategia di distrazione dei cittadini mentre sta mandando a rotoli Bologna".

Secondo lei, ultimamente si respira in città un clima di particolare tensione tra destra e sinistra?

"Sì, c’è un clima di tensione che, come ripeto, viene alimentato dall’operato del sindaco. Tutto diventa uno scontro a tal punto che anche le nostre proposte per il bene della città, dalla sicurezza alla mobilità, all’urbaniscita, alla tutela delle imprese, finiscono per passare in secondo piano. È una modalità voluta dal sindaco. Mi dispiace solo per Bologna ed i bolognesi, che meritano molto di meglio".

Chiara Gabrielli