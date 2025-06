Lepore difende gli operai: "Lavoro, Roma dia risposte. E non lasci solo il questore"

La marcia delle 10mila tute blu in tangenziale per chiedere il rinnovo del contratto metalmeccanico "è un fatto politico che non si può ignorare". Non ha dubbi il sindaco Matteo Lepore che, l’altra sera, alla festa dell’Unità delle Due Madonne nel quartiere Savena, ha voluto sottolineare come quel corteo abbia dimostrato la preoccupazione "di chi lavora, ma fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Chi qualche anno fa diceva che gli operai e le operaie non esistevano più, vedendo quei 10mila lavoratori manifestare e lottare in modo non violento si sarà ricreduto...". Il sindaco chiama in causa il governo: "Non eluda la questione principale di questa protesta. Se desse risposte a questi lavoratori non ci sarebbe alcun bisogno di scioperi e cortei...".

Lepore, poi, entra nel merito della polemica politica sul neonato decreto sicurezza, in forza del quale per i manifestanti potrebbero scattare le denunce, rischiando fino a 2 anni di carcere per il reato di ’blocco stradale’. In attesa di capire che cosa succederà, Lepore non commenta lo svolgimento della manifestazione ("non so come sia stata organizzata e gli accordi presi con la Questura"), però questo decreto "mi preoccupa perché fotocopia quello che sta succedendo in altri paesi governati dalla destra a livello internazionale e se il buongiorno si vede dal mattino ci dobbiamo preoccupare per lo stato di salute della nostra democrazia visto che nei paesi democratici non si denunciano gli operai, ma nei paesi democratici ci si chiede come mai così tanti operai vanno in piazza".

Poi, in riferimento anche ad alcune dichiarazioni da parte di esponenti di centrodestra (come il meloniano Galeazzo Bignami che spiega come su questo caso potrebbe anche non essere applicata la nuova legge, ndr) punge: "Non vorrei che lasciassero da solo il questore di Bologna di fronte a quello che è successo... il questore di Bologna applica le leggi che questo governo ha fatto, quindi che si assumono la responsabilità di spiegare agli italiani come mai se oggi gli operai scendono in piazza e manifestano pacificamente vengono denunciati".

Torna sul tema anche il governatore Michele de Pascale che già ’a caldo’ aveva tuonato: "Il decreto sicurezza va cambiato". Ieri, attaccato da Fratelli d’Italia che definiva "grave" il fatto di aver giustificato il blocco della tangenziale, replica: "Le variazioni dei percorsi nelle manifestazioni si sono sempre fatte. Non possono dire che sia stato creato un incidente ad arte...", dice riferendosi alle parole di Bignami. Poi ribadisce: "Il decreto Sicurezza è una legge pessima, va corretta".

Solidale con i metalmeccanici tutto il Pd. Apre le danze il deputato dem Andrea De Maria: "Bignami dice che è stato cercato un incidente per screditare il governo? Io dico che il problema non sono i lavoratori che manifestano pacificamente e che non vogliono screditare nessuno, ma chiedono democraticamente il rinnovo del loro contratto. Il problema è una normativa che criminalizza il dissenso".

Stessa linea per il segretario del Pd dell’Emilia-Romagna Luigi Tosiani: "I metalmeccanici hanno manifestato per rivendicare diritti, salario, dignità in modo simbolico e pacifico. È inaccettabile che, per effetto del decreto Sicurezza, una mobilitazione del tutto legittima possa diventare materia penale". Il leader regionale ripete il refrain ripetuto all’unisono dal centrosinistra: "Siamo di fronte a una deriva pericolosa: il dissenso non può essere criminalizzato. È la politica a dover cambiare rotta: reprimere non è governare".

Attacca il governo Meloni anche Enrico Di Stasi, segretario in pectore del Pd provinciale che invita a "non sottovalutare questo decreto sicurezza perché può intervenire pesantemente sulla libertà di manifestare". E aggiunge: "I lavoratori non stavano manifestando contro il governo nazionale, ma manifestavano per un loro diritto: il rinnovo del contratto metalmeccanico".