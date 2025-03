Lepore: "Domenica di sport senza disagi"

Bologna porta a casa con "disagi ridotti al minimo" la complicata giornata di domenica che ha visto andare in scena la Termal Marathon, la partita di calcio Bologna-Cagliari e i due incontri di pallacanestro Virtus-Olimpia e Fortitudo-Real Sebastiani. A sottolineare il buon esito della domenica sportiva è il sindaco Matteo Lepore. "A nome di tutta l’amministrazione voglio ringraziare la Polizia locale e tutto il personale comunale, i volontari e le altre forze dell’ordine impegnate nella giornata di domenica appena trascorsa. Una giornata di sport – afferma il sindaco, in una nota – che ha visto attraversare le nostre strade da una maratona che ha avuto un grande successo di iscritti, la partita del Bologna e le partite di Virtus e Fortitudo". Nonostante l’affollamento di eventi, "una grande organizzazione – dichiara il primo cittadino – ha fatto sì che i disagi per la cittadinanza fossero ridotti al minimo. Si è trattato di un lavoro di squadra tra istituzioni ed enti, che ha visto impegnati circa 460 volontari dell’organizzazione, 210 agenti della Polizia locale e quasi altrettanti delle altre forze dell’ordine, oltre a numerosi altri dipendenti dei Settori del Comune". Un buon segnale per Bologna, dunque, "che può ospitare grandi eventi e può farlo anche puntando al massimo della sostenibilità ambientale, visto che si è evitata la dispersione di oltre 80mila bottigliette di plastica, offrendo agli oltre 10mila partecipanti acqua pubblica in bottigliette di alluminio riutilizzabili e riciclabili". Un ringraziamento, infine, a tutti i bolognesi "che hanno affrontato la giornata con pazienza e senso di partecipazione, muovendosi a piedi, in bici o coi mezzi pubblici".