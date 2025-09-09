Lepore e il patto col Viminale: "Servono agenti e mezzi. La zona rossa? Non è utile"

Sabato 13 settembre torna sotto le Torri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che presenterà, come anticipato dal Carlino, un pacchetto di misure ’modello’ che da Bologna potranno, poi, essere esportate in altre città. Il primo passo sarà rinnovare il patto sulla sicurezza con il Comune. Nel frattempo, però, non sono mancate battaglie a colpi di esposti a seguito della polemica sull’operazione pipe del crack gratis fornite dall’amministrazione. Un’operazione che da Roma a Bologna continua a far discutere, mettendo sotto le lente la Bolognina, dove lo spaccio sta ’colonizzando’ il quartiere. Ed è proprio sulla sicurezza che il 13 settembre si cercherà la quadra tra le proposte del ministro, ex prefetto di Bologna, e quelle del sindaco. Lepore ha le idee chiare: "Ci aspettiamo di avere una risposta positiva alle nostre richieste, a partire da un nuovo posto di polizia proprio in Bolognina, come fatto con la caserma dei carabinieri al Pilastro che inauguriamo la prossima settimana con il ministro. Con la concretezza, governo e Comune possono collaborare. Il patto lo firmerò in base a questo. In Bolognina serve un salto di qualità".

Per Palazzo d’Accursio è fondamentale "aumentare gli organici, con più uomini e mezzi. E poi avere maggior accesso alle banche dati". Non solo. Lepore insiste sulla necessità "di prevenire i reati, contrastare il disagio giovanile, aumentare le risorse per la videosorveglianza". Da qui, vanno anche "rafforzati progetti pilota come quello di Piazza XX Settembre (dove è al via un nuovo bando triennale ndr)".

Tema caldo sono le ’zone rosse’, aree urbane individuate dal ministero dove è vietato l’ingresso a persone considerate pericolose o con precedenti penali, per contrastare criminalità e degrado. Il primo cittadino su questo punto non ha dubbi: "Se per piazza XX Settembre la misura è stata utile, non posso dire lo stesso per la Bolognina, dove agiscono persone di origine nigeriana, un gruppo molto organizzato che minaccia i cittadini. Non so se si può parlare di mafia, lo stabiliranno le indagini. Ma un fenomeno di questo tipo non si contrasta con una zona rossa che, tra l’altro, è in vigore da anno".

Per il sindaco, quindi, nonostante il pressing di Federalberghi e Ascom per prorogare il provvedimento, serve qualcosa di più efficace. Morale: "Ok ai controlli, ma fermare tutti coloro che passano, comprese famiglie straniere con bambini sul passeggino, non porta risultati. Fermino, invece, chi spaccia e delinque davanti a tutti, si sa chi sono". Il problema spaccio è serio, "riceviamo quotidianamente denunce dai cittadini e a metà settimana presentiamo un dossier in Procura", continua il sindaco. Che ’chiama’ il governo: "Lo Stato deve fare di più. Noi faremo la nostra parte. E dei 100 nuovi agenti della polizia locale, diverse decine saranno destinati alla Bolognina". Lepore, poi, torna sull’annoso problema degli organici delle forze dell’ordine, sebbene – come ricordato dal Carlino – dal 2021 al 2024 siano passati da 3.963 a 4.092. "Si parla di l’area metropolitana. Ho visto che il meloniano Galeazzo Bignami ha festeggiato per l’aumento di forze dell’ordine a San Giovanni in Persiceto, peccato non si batta per rafforzare gli organici di Bologna città. A questo punto, qui Houston abbiamo un problema", punge Lepore. Non solo. Il nuovo personale? "Spesso si tratta di funzionari dietro la scrivania, ma noi abbiamo bisogno di uomini sul campo, in strada". Per questo, "mi aspetto da Piantedosi un approccio pragmatico. Del resto, anche sul crack, in diverse parti d’Italia, penso alla Sicilia, governata dal centrodestra, hanno adottato la nostra stessa politica di riduzione del danno (e quindi le pipe gratis), al di là di ciò che dicono Salvini e Gasparri". Infine, replica a chi critica la scelta tardiva di assegnare la delega alla Sicurezza a Matilde Madrid: "Prima di fare l’esame del sangue a noi, guardino in casa loro. Il governo sono tre anni e mezzo che delude su questo tema".

E aggiunge: "Noi siamo l’amministrazione che ha fatto meglio sulla sicurezza negli ultimi 30 anni, anche perché non si assumevano 160 vigili dallo stesso periodo di tempo". Infine, Lepore risponde al senatore Pier Ferdinando Casini che aveva bacchettato la battaglia in Procura di destra e sinistra sul crack ( "La politica si fa nelle istituzioni"): "Ma c’è una differenza sostanziale. Il centrodestra va dai pm per denunciare noi, noi ci andiamo per denunciare fatti criminosi".