"Lepore ha responsabilità. Ora proceda con i ristori. L’Unesco? Un paravento"

La Garisenda, suo malgrado, è diventata anche un caso politico. E non mancano le accuse al Comune di aver sottovalutato i problemi della Torre medievale.

"Se siamo arrivati al punto di chiudere tutto il quadrante attorno alla Garisenda è ormai abbastanza evidente che la responsabilità è del sindaco Matteo Lepore. Quindi è lui che deve metterci una ’pezza’", tuona il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei.

Crede che il ministro Gennaro Sangiuliano abbia ragione: il Comune ha temporeggiato e sottovalutato il problema?

"Sì. Lepore è stato troppo impegnato a specchiarsi per accorgersi dello stato di salute della Garisenda. E proprio per questo non è accettabile che, a fronte di questa negligenza, siano i cittadini a doverne pagare le conseguenze. I disagi, considerati anche i lavori di Tram e Passante, saranno pesantissimi ed è compito del Comune trovare una soluzione. Per la mobilità, l’apertura della Zona traffico limitato (Ztl) sarebbe il minimo sindacale e dovrà essere accompagnata anche percorsi dei mezzi pubblici speciali, magari con navette".

C’è poi il tema delle attività vicine alla Garisenda e all’area transennata...

"I ristori per noi sono indispensabili. I commercianti devono averli al 100% da parte del Comune, perché è evidente che non potranno lavorare come prima, subiranno pesanti ripercussioni. D’altronde, anche in passato si è proceduto di fronte a lavori straordinari a ristori e benefici fiscali".

Non crede che, però, lo scontro politico rischi di danneggiare la Torre?

"In verità credo che, per un fatto grave come quello della Garisenda, se avesse un minimo di dignità, Lepore si sarebbe dimesso, ma è troppo attaccato alla poltrona per farlo, il Comune gli serve per distribuire incarichi e prebende a fedeli e accoliti, non per far crescere Bologna. Una visione di città che sta fallendo da ogni punto di vista, tanto che molti stanno rimpiangendo addirittura l’ex sindaco Merola, contro il quale ci siamo battuti duramente, ma che almeno aveva quel minimo senso delle Istituzioni che a Lepore manca del tutto".

La proposta d’inserire anche le Torri nel patrimonio Unesco potrebbe essere una soluzione?

"Sangiuliano ci stava già lavorando. Ma come dice il ministro, l’Unesco e la salute della Garisenda sono due argomenti diversi. Non vorrei che si usasse il tema Unesco come paravento di inefficienze".

Il suo partito ha chiesto più volte i verbali del Comitato tecnico-scientifico. Lepore dice che sono pubblici. Che cosa risponde?

"I verbali non sono pubblici, visto che se lo fossero sarebbero online. Ciò è già la dimostrazione che l’amministrazione non vuole essere trasparente. In ogni caso, visto che i verbali devono essere accessibili, i nostri consiglieri li hanno chiesti, ma non hanno ancora ricevuto nulla. Noi rispettiamo le procedure amministrative, ma credo che anche la lettera della Soprintendenza, inviata al Comune, sia il sindaco a doverla rendere nota".

