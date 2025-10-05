Lepore: "Molti disagi, ma è stato un grande successo"

"Lo sciopero ha causato grossi disagi, ma il fatto che un bolognese su quattro sia sceso in piazza per manifestare è un fatto politico enorme. Talmente importante da non poter essere oscurato neanche dagli scontri". A dirlo è il sindaco Matteo Lepore, che ha accolto a Palazzo d’Accursio l’attore palestinese Motaz Malhees all’indomani dello sciopero generale per Gaza. Il primo cittadino Lepore non rinnega la condanna alla guerriglia urbana che si è consumata giovedì, dopo la notizia dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla: "Ho chiesto di prendere le distanze dalle persone violente", ha ribadito. Ma spiega che quella condanna è stata anche "un appello in difesa del movimento per la pace e della causa palestinese", perché, aveva scritto, partecipare ai cortei con la violenza "significa violare la legge e fare il gioco di chi oggi nega il genocidio o vuole spostare l’attenzione altrove".

Un ringraziamento va poi "alle forze dell’ordine e agli organizzatori del corteo – prosegue il sindaco Lepore – per aver gestito centomila persone e per aver scelto di portare la manifestazione fuori dalle mura cittadine, evitando le scene di guerriglia del giorno precedente", in riferimento a quanto si è visto giovedì sera tra piazza XX Settembre e anche via Augusto Righi. In questi mesi, osserva Lepore, "da piccoli sit-in si è arrivati a un grande movimento, capace di scuotere il muro dell’indifferenza. Se non ci fosse stata la società civile italiana, spagnola ed europea, scesa in piazza in questi due anni, oggi avremmo solo il racconto di Netanyahu, Meloni e Trump su quanto accaduto in Palestina".

Infine, l’invito a partecipare alla prossima mobilitazione: "Il 12 ottobre saremo alla Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità, insieme alle scuole", conclude il sindaco.

Amalia Apicella