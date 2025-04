Lepore: "Perla-Menarini, siamo preoccupati"

"Siamo preoccupati sulle notizie negative attorno a La Perla e alla Breda-Menarini, quindi chiediamo come hanno fatto i sindacati e i lavoratori, che il governo riferisca al più presto in Parlamento per informare le istituzioni su quelli che sono i cambiamenti, perché è evidente che c’è qualcosa che non sta funzionando negli impegni che si erano assunti". Così il sindaco di Bologna, intervenuto ieri sulle due crisi aziendali in corso alla Menarini e a La Perla a margine di una presentazione in Comune.

Per La Perla non è arrivato l’emendamento governativo che doveva garantire la cassa integrazione alle lavoratrici non coperte dagli ammortizzatori sociali. Un impegno che l’esecutivo aveva preso con le organizzazioni sindacali, le quali l’altro giorno hanno criticato aspramente il governo.

L‘esecutivo Meloni, afferma poi la segretaria provinciale del Pd Federica Mazzoni, "ha disatteso platealmente un impegno preciso assunto dal ministero del Lavoro con le organizzazioni sindacali. E forse pensa anche di farla franca. Il Pd di Bologna, però, non ha nessuna intenzione di smettere di vigilare affinché gli impegni presi con le lavoratrici, le uniche a cui si deve la sopravvivenza del gruppo, siano rispettati".

Quanto alla Menarini (ex Industria italiana autobus), invece, i sindacati ripetono che l’azienda "rischia di ripiombare nel caos" mentre "risulta assordante il silenzio del ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nonostante le ripetute richieste di incontro da parte delle organizzazioni sindacali nazionali continua a non convocarci e anzi a portare la vertenza come esempio di buon Governo".