Lepore: "Pronti al confronto col ministero"

Se coi commercianti il clima pare sereno, con l’avvio di una collaborazione, non si può dire lo stesso del rapporto tra Comune e ministero della Cultura, dopo gli ultimi attacchi della sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni. Ieri, dopo le accuse dell’assessore Simone Borsari all’esponente del governo di "fare propaganda da talk show", il sindaco (nella foto) ha preferito usare toni soft.

"Il Comune è una casa di vetro e ha sempre dato al ministero (dei Beni culturali, ndr) quello che il ministero gli ha chiesto. Siamo a disposizione per un incontro se lo vorrà", replica ieri Matteo Lepore a Borgonzoni che lo ha sfidato a partecipare a un’assemblea pubblica per fare chiarezza su che cosa sta accadendo alla Garisenda, visto che i lavori di messa in sicurezza (quelli della prima fase, ndr) del monumento potrebbero allungarsi con conseguente rischio di dover rinunciare anche ai fondi Pnrr.

"Noi siamo disponibili a dare tutte le informazioni che la sottosegretaria vorrà", assicura Lepore. "Credo che sia importante dire che la Garisenda è in questo momento dentro a un percorso di cantierizzazione e di messa in sicurezza, seguito da un gruppo di esperti con dei sensori, che giornalmente ci dicono le condizioni di salute", ricorda il primo cittadino. "L’obiettivo – ribadisce ancora una volta – è finire entro il 2028 e, nelle prossime settimane, passare in quella nuova fase in cui dobbiamo montare sia i tralicci che intervenire sulla sulla torre. La modalità che abbiamo scelto l’abbiamo già presentata. Dobbiamo lavorare insieme uniti per il simbolo della nostra città senza divisioni o polemiche", conclude.