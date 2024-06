Lepore rilancia (ancora) la funivia: "Prevista con la linea blu del tram"

Anche il portico di San Luca da ieri ha la sua targa Unesco. In attesa che finiscano i lavori di restauro, che vanno avanti ormai da anni. E che in un prossimo futuro torni anche l’antica funivia. A parlarne è il sindaco Matteo Lepore, che ieri pomeriggio ha scoperto la targa insieme al cardinale Matteo Zuppi.

Il portico di San Luca, spiega Lepore, "sarà oggetto anche del progetto di riqualificazione dello stadio e del progetto della funivia, che ricordo fa parte della linea blu del tram, quella che stiamo già progettando e che deve essere finanziata attraverso il prossimo bando del ministero delle Infrastrutture, a cui parteciperemo".

Quel tratto di tram, ci tiene a evidenziare il sindaco, "collegherà il centro storico con Casalecchio, l’Unipol Arena, Casteldebole e la zona Barca. E in quel progetto è prevista anche la progettazione della funivia, quindi il ripristino di questo collegamento, per una valorizzazione del portico, del colle di San Luca e anche per un utilizzo diverso degli accessi per le auto e pedonali". Grazie alla funivia, sostiene infatti Lepore, "potremo rivedere anche la parte a monte e magari creare una bella piazza pedonale, con accesso alle auto solo per i residenti. Lo vedremo". Ancora tutto fermo, invece, per quanto riguarda la riqualificazione dello stadio.

"Stiamo aspettando dal Bologna il piano economico-finanziario definitivo – spiega Lepore – in questi giorni la società è impegnata sulla squadra, quindi ci prendiamo qualche settimana in più per rivederci".

"È vero però che l’opera di sistemazione del portico di San Luca "procede anche con una certa lentezza – confessa Zuppi – ed è chiaro che richiede tempo. È un po’ come la vita, che richiede sempre tanta manutenzione. Qualche volta ne facciamo poca e questo crea sempre qualche problema". I portici, continua l’arcivescovo, "sono i corridoi della casa di Bologna e devono essere curati dai bolognesi, dai vari condomini. Quello di San Luca poi è quello che caratterizza di più la città, il più lungo, quello che unisce l’alto con il basso, che fa entrare in una dimensione spirituale un po’ come il Cammino di Santiago. I portici di Bologna sono simbolo di protezione – aggiunge Zuppi – in una città che vuole proteggere, accogliere, che non vuole perdere una dimensione fondamentale della vita che è l’incontro".