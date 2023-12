Lepore: "San Vitale senza maxi bus". Garisenda, fioccano le donazioni

"Credo che il destino di via San Vitale sia quello di rimanere chiusa al passaggio degli autobus grandi. Poi lavoreremo sui residenti e sull’accessibilità della zona". Così il sindaco, Matteo Lepore, che in un’intervista all’emittente locale Trc torna a fare il punto sulla Garisenda.

Il primo cittadino conferma che il piano del traffico sarà presentato a gennaio e che si concentrerà sui prossimi tre anni, per armonizzare il trasporto pubblico locale con i tanti cantieri in corso (o in partenza). Poi, una volta attivato il tram, il piano "sarà di nuovo da cambiare – anticipa Lepore – perché il tram darà un grosso sollievo al centro e alla periferia". Il sindaco si dice poi "consapevole dei disagi dovuti ai cantieri e alla Garisenda, ma stiamo aggiornando tutte le tabelle Tper e vogliamo garantire un trasporto pubblico efficace". Nel piano sarà previsto anche un servizio di trasporto pubblico dedicato proprio alla zona di via San Vitale chiusa al traffico, "collegato con le altre linee". Per dare sostegno ai commercianti della zona, inoltre, il Comune pubblicherà un bando ad hoc. Lepore conferma poi che per il restauro completo della Garisenda "qualche anno comunque ci vorrà. L’unico precedente che abbiamo in Italia è la Torre di Pisa, per la quale ci sono voluti 10 anni. Io spero di battere il record di raddrizzamento della torre, spero di fare presto e fare bene".

Ad oggi, sottolinea il sindaco, "siamo a buon punto. Abbiamo iniziato a mettere mano alla torre per restaurarla, prima ancora che siano completati i lavori di messa in sicurezza. Gli esperti stanno monitorando la torre e ci presenteranno a inizio gennaio degli interventi che andranno oltre i container".

Per la Garisenda al momento sta andando "molto bene" anche la raccolta fondi, assicura il sindaco. "C’è un’ottima risposta – conferma Lepore –, i bolognesi e le imprese stanno rispondendo alla grande, ma non ne avevo dubbi. La risposta in particolare delle imprese mi sta sorprendendo per generosità. Ricordo che c’è una detrazione al 65% per chi dona", grazie all’Art Bonus. Il sindaco ricorda che per il Nettuno furono raccolti 800.000 euro, mentre per la torre ad oggi "abbiamo superato i tre milioni e puntiamo ai quattro. Io dico che ci arriveremo, perché ogni giorno ricevo telefonate da imprese che donano 100.000, 250.000 o anche un milione di euro".

Lepore sorvola infine sugli attacchi del centrodestra.

"Ho deciso di non rispondere alle polemiche, ma di stare ai fatti – afferma il sindaco –, in questi anni il Comune si è sempre preso cura della Garisenda, nell’ultimo periodo ci è stata segnalata la necessità di un intervento più strutturale, con dei rischi se non si fosse fatta questa manutenzione straordinaria. La faremo, non vedo ritardi. Quindi ci sta che l’opposizione chieda approfondimenti, ci sta meno se l’opposizione è poi la stessa parte politica che sta al Governo. Da un lato fanno finta di aiutarci, dall’altro ci tirano calci negli stinchi. Ma a noi interessa poco, ci interessa andare avanti e fare le cose". E non è tutto. "Vorrei ringraziare Ance Emilia, che con il suo presidente Leonardo Fornaciari ha voluto consegnarci una donazione – aggiunge Lepore – per i lavori di consolidamento della Torre Garisenda. Un contributo prezioso che, insieme ai tanti di questi giorni, sono il segno di un legame virtuoso e di attenzione tra il mondo delle imprese e il nostro territorio".

Infine, ieri una delegazione del Circolo Tennis Bologna, composta dal presidente Andrea Canossi, dalla vicepresidente Francesca Menarini e dal direttore Andrea Stasi è andata a palazzo d’Accursio per consegnare al sindaco un assegno da 10mila euro a sostegno delle attività di messa in sicurezza della Garisenda.