Lepore sprona Schlein "Avanti, non ti fermare"

"Il lavoro sotto una certa soglia non è lavoro, ma è sfruttamento. Una legge sul salario minimo è la misura giusta per abbattere la povertà", così ha aperto il suo intervento la segretaria del Pd Elly Schlein, ieri sera a Manifesta, la festa della Cgil di Bologna affiancata sul palco dal segretario della Cgil Maurizio Landini, dal sindaco Matteo Lepore, da Andrea Riccardi, fondatore della comunità Sant’Egidio, e dalla presidente di Arci Bologna, Rossella Vigneri. Davanti a un vasto pubblico al Cavaticcio, la leader dem ha picconato la premier Giorgia Meloni: "Quando uscirà dal suo imbarazzante silenzio, ci dica Meloni cosa pensa della nostra proposta sul salario minimo. La premier si sta occupando solo delle beghe giudiziarie dei suoi ministri, ma ci sono più di tre milioni di lavoratori poveri in Italia che non possono aspettare ancora".

E ha aggiunto: "Abbiamo un governo che ha messo mano ai contratti a cascata che non vuol dire solo più precarietà, ma anche aprire le porte alla criminalità organizzata e abbassare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. Sono queste, come pure quella sulla sanità pubblica, le battaglie che vorremmo intrecciare anche con la Cgil e gli altri sindacati. Perché la destra deve capire che il welfare non è un costo ma un investimento". E mentre il leader Cgil Landini, plaude all’asse delle opposizioni sul salario minimo, a spronare Schlein è il sindaco Lepore. "Abbiamo girato con grande fatica una nave dalla quale tutti volevano scendere, Elly, non ti fermare. Sono convinto che non torneremo più indietro", dice il primo cittadino, alle primarie Pd grande sostenitore della segretaria. Che non ha mancato di pungere il governo sul post alluvione: "Abbiamo una presidente del consiglio, che è anche leader di un partito e che sta trattando la gestione dell’emergenza come leader di partito e non com premier di questo paese...".

Schlein, dalla sua, evidenzia la necessità di "rendere più sicuri i luoghi di lavoro", mentre Landini tuona dal palco: "C’è una rottura tra il mondo del lavoro e la rappresentazione politica. Va incrementata la partecipazione". Per questo, "dire che per dare diritti ai precari bisogna togliere diritti ai garantiti è una stupidaggine, avere una paga oraria inferiore ai 9-10 euro è uno stato da fame e tutti dovremmo andare in piazza per far valere i dirittiper tutti", conclude il segretario Cgil.

Nicola Maria Servillo