Lepore: "Un gigante che amava Bologna"

"Un gigante che amava Bologna che come la fontana del Giambologna ci ha educato ad amare la bellezza della nostra città. Ha servito con onore il Comune e le istituzioni del nostro paese. Lo ricorderemo con affetto e grande riconoscenza". Sono le parole del sindaco Matteo Lepore che, saputa la morte di Eugenio Riccomini a Natale, ha scritto su Facebook il suo cordoglio. Poi gli dà del ’tu’: "Ti immagino sul ponteggio di una cupola a rimirare i dettagli dell’affresco più bello. Le più sentite condoglianze alla famiglia e ai tanti amici". Per il governatore emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini, "con Riccomini scompare una figura importante per la cultura nella nostra regione. Storico dell’arte, orgogliosamente funzionario pubblico, docente universitario a Messina e a Milano, particolarmente attento al Sei e Settecento, ha operato soprattutto a Parma e Bologna. Qui è stato anche vicesindaco e assessore alla Cultura. Il suo programma di divulgazione artistica gli ha dato una grande popolarità".

"Una personalità straordinaria. Intellettuale e protagonista della vita culturale, civile, sociale e politica di Bologna", il ricordo del deputato Pd Andrea De Maria. Un pensiero a Riccomini arriva da Davide Ferrari, della ’Casa dei Pensieri’: "Al suo lavoro senza sosta, alla sua passione senza riposo, per l’arte, per la bellezza, Bologna deve moltissimo. Forse più che a chiunque altro. Non ho mai conosciuto intellettuale più generoso".

L’ex presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Simonetta Saliera, sottolinea anche l’impegno politico dell’amato storico dell’arte: "Cultura e politica furono le sue due grandi passioni che seppe unire con il senso civico e l’impegno nel Partito e nelle Istituzioni. Sapeva che solo la crescita culturale e intellettuale delle persone portava alla loro emancipazione sociale ed economica. Riccomini è stato l’esempio tangibile dell’intellettuale politicamente impegnato".

"Una grande perdita per Bologna. Una persona straordinaria, impareggiabile narratore d’arte, ha coniugato la passione per la storia dell’arte con l’impegno civico e politico. Ha avvicinato e fatto innamorare dell’arte migliaia di persone, con lezioni a cielo aperto, pubblicazioni, incontri, unendo rigore e capacità divulgativa. Mancherà a Bologna", scrive Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del Comune.

Il massmediologo Roberto Grandi ricorda il grande intellettuale con una foto del 1998 al Metropolitana Museum con anche l’allora sindaco Walter Vitali, in occasione della mostra ‘Donato Creti, Melancholy and Perfection’: "Ciao Eugenio, studioso appassionato che hai portato all’amore dell’arte tante persone con una narrazione tutta tua".