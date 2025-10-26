Lepore va all’attacco: "Dal Governo briciole. Comuni e famiglie soli. Plat non usi i bambini"

In via Don Minzoni gli occupanti non potranno restare. Perché "era l’immobile più sbagliato da occupare". E perché qui non si potrà percorrere la strada dell’autorecupero, come sta accadendo in via Carracci. Lo dice a chiare lettere il sindaco Matteo Lepore. Poi attacca il governo: "Città e famiglie sono lasciate sole". E, al presidente della Regione Michele de Pascale che sulle pagine del Carlino aveva parlato di "fallimento della Repubblica" sulle politiche dell’abitare, Lepore risponde che "tutti facciamo parte della Repubblica". Ma, per far fronte a una situazione non più gestibile, "noi sindaci delle città metropolitane stiamo chiedendo che vengano istituiti un fondo nazionale e un fondo europeo per l’emergenza abitativa, un problema comune a tutta Europa". Lepore rivendica l’operato della giunta e attacca l’esecutivo Meloni: "Non possiamo scaricare il problema dell’emergenza casa né sulle famiglie né sull’unico soggetto che in questo momento sta facendo qualcosa, che è il Comune di Bologna. Manca a livello nazionale la volontà di affrontare l’emergenza abitativa, non ci sono risorse nella Legge di bilancio e l’unica cosa che ha fatto il Governo è stata cambiare il decreto Sicurezza per rendere ancora più violenti gli sfratti e questo è inaccettabile". L’approccio del Governo, dunque, "è inaccettabile perché invece abbiamo bisogno di un fondo nazionale per la casa, come sindaci da oltre un anno lanciamo questo allarme".

Il sindaco ricorda anche come "a Bologna c’erano nel 2014 1.300 sfratti che erano stati autorizzati e ne sono stati eseguiti 436. Nell’anno che abbiamo alle spalle ne abbiamo avuti 160 e questo ci dice che in realtà il fenomeno è in calo, ma sta cambiando: allora c’erano sfratti per morosità, oggi abbiamo sfratti per finita locazione". Il primo cittadino entra poi nel merito dell’occupazione di via Don Minzoni, invitando gli attivisti di Plat a "non strumentalizzare bambini e famiglie, ma lasciar lavorare i nostri operatori" perché "un’occupazione non è mai la soluzione ai problemi dell’emergenza abitativa. A Bologna abbiamo delle soluzioni che sono state offerte alle famiglie oggetto degli ultimi due sfratti, dai nostri assistenti sociali. Sono stati fatti diversi incontri e credo davvero che queste famiglie possano trovare insieme a noi una soluzione". Gli altri nuclei che partecipano all’occupazione "sono una trentina e noi siamo a disposizione – dice ancora Lepore – per capire se possono essere inserite in percorsi di transizione abitativa. Stiamo investendo molto su questo fronte: abbiamo 30 appartamenti di Acer in via di ristrutturazione".

In merito all’immobile di Asp ‘invaso’, "è fondamentale che venga rigenerato perché da molti anni è vuoto e finalmente abbiamo trovato un investitore interessato: l’obiettivo è uno studentato con 317 posti di cui il 30% Ers a prezzi calmierati, che vuol dire tra i 200 e i 500 euro, per studenti", dice Lepore ribadisce le scelte fatte: "Il nostro patrimonio può essere usato o in modo speculativo o per fare dei progetti che portano risorse di nuovo sul territorio per fare le manutenzioni e mettere a disposizione posti letto accessibili. Noi abbiamo scelto questa seconda strada". Per questo l’immobile di via Don Minzoni non potrà finire come il palazzo Acer di via Carracci: "Quelli di autorecupero sono progetti importanti che abbiamo deciso di sperimentare in via Carracci – chiude – ma non sono la soluzione per tutto".