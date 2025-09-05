L’era di Attilio Monti. Dall’addio al piombo al doppio fascicolo. Il Carlino detta la linea

Il 1966 fu l’anno di svolta della storia del Carlino con il cambio di proprietà. Fu il ravennate Attilio Monti (1906-1994) ad acquisire la testata assieme a quelle di Stadio e della Nazione di Firenze. Figlio di un fabbro, Monti nel 1950 divenne titolare dell’azienda petrolifera Sarom (Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali) con sede a Ravenna e proprietario della Eridania Zuccheri, azienda che nel 1979 cedette a Serafino Ferruzzi. Con la crisi petrolifera del 1973 Monti vendette a Eni le sue cinque raffinerie: era il 1981 e la scelta dell’imprenditore fu quella di dedicarsi soprattutto all’editoria. Quando, il 18 novembre del 1966, Attilio Monti, divenne presidente della "Poligrafici spa" editrice di "Carlino", "Stadio" ed altri giornali, il Carlino era ancora diretto da Giovanni Spadolini che poi, nel 1968, accettò l’offerta di dirigere il Corriere della Sera.

Già dal 1964 la Società aveva deciso di trasferire le Officine Grafiche in via Mattei, in un nuovo stabilimento che fu inaugurato l’8 maggio 1965 dal presidente del Consiglio Aldo Moro; mentre nel 1967 fu deciso di costruire in via Mattei, accanto alle Officine Grafiche, la nuova sede degli uffici e della redazione del "Carlino" e di "Stadio". Il progetto fu affidato all’architetto Enzo Zacchiroli. Il trasferimento nella nuova sede avvenne il 17 giugno 1969. Conclusa la direzione di Giovanni Spadolini, fu nominato direttore Domenico Bartoli, proveniente dal Corriere della Sera; nel 1970 fu chiamato a dirigere un altro giornale del gruppo-Monti, La Nazione di Firenze.

Nello stesso 1970 gli amministratori del Carlino decisero l’acquisto de "Il Giornale d’Italia", testata romana che versava in cattive acque finanziarie. Il Gruppo si estendeva così anche alla Capitale. Nel giugno del 1970 iniziò la direzione di Enzo Biagi. Durante la sua direzione l’invenzione del fascicolo settimanale che conteneva i programmi televisivi. Di grande impatto sui lettori fu il supplemento settimanale a colori "Cento anni d’Italia" 1870-1970. Atlante storico" che per 35 giorni fu in omaggio col quotidiano. A scrivere questi inserti furono chiamati prestigiosi personaggi del mondo della cultura. Nel 1971, quando a dirigere il quotidiano fu chiamato il corrispondente da Washington Girolamo Modesti, le Officine Grafiche rinnovarono le tecniche di stampa adottando la modalità offset avendo acquistato una rotativa in grado di stampare 60.000 copie in un’ora.

Il Carlino fu il primo quotidiano italiano a dire addio al piombo e a informatizzare le tecniche di stampa. Modesti fu direttore fino al 1975 collocando il giornale nell’area governativa senza timore di manifestare il suo anticomunismo che gli costò una continua polemica a colpi di corsivi con Fortebraccio, al secolo Mario Melloni (San Giorgio di Piano, 1902-Milano 1989). Melloni fu parlamentare eletto nelle liste della DC dal 1948 al 1955, per poi passare al Pci e scrivere sull’Unità. Il duello giornalistico fra Modesti e Fortebraccio avvenne in un clima di derby politico non solo fra Pci e Dc, ma anche fra Urss e Usa. Eppure l’"americano" Modesti era in realtà un europeista; nel 1971 un suo articolo di fondo conteneva questa affermazione: "L’Europa, il giorno che si unirà, sarà il continente del mondo secondo solo agli Stati Uniti ma con potenziali vantaggi sull’America stessa". Durante i quattro anni di direzione di Girolamo Modesti accaddero avvenimenti rimasti nei libri di storia: l’elezione di Giovanni Leone a Presidente della Repubblica, l’assassinio del commissario Calabresi, il massacro della squadra israeliana a Monaco di Baviera durante le Olimpiadi del 1972, la morte di Salvador Allende in Cile, il referendum sul divorzio.

Nel 1975, in occasione dei 90 anni del Carlino, oltre alla pubblicazione di inserti celebrativi, si attuò gradualmente una piccola rivoluzione che vide la creazione di due fascicoli: quello nazionale e quello della cronaca locale. Bologna presentò il suo fascicolo di cronaca cittadina e provinciale a partire dal 5 aprile 1977. Quando Modesti cedette la direzione del Carlino ad Alfredo Pieroni, la tiratura del Quotidiano era salita a 236.000 copie. L’idea dei "due giornali in uno" fu accolta con favore dai lettori e ciò consentì maggiore spazio nel fascicolo nazionale per vecchi e nuovi collaboratori di prestigio. I 100 anni del Carlino, con direttore Tino Neirotti, furono celebrati col raggiungimento delle 250.000 copie di tiratura. E così un quotidiano nato fra amici, stampato avanti e retro su un piccolo foglio si trasformò in un prestigioso giornale nazionale.