L’erba del vicino che sa riparare le frane

Le erbe perenni che fermano il dissesto. Questo il tema del seminario ‘L’ingegneria della natura del XXI secolo contro il dissesto idrogeologico superficiale: l’intervento di Autostrade per l’Italia a Castiglione dei Pepoli’, che si svolgerà sabato 13 maggio al Teatro Comunale del paese, dalle 9 alle 17. Il comune montano, al confine tra Emilia e Toscana, è stato oggetto di un intervento di ripristino di un vasto movimento franoso risalente al 2019, finanziato da Autostrade per l’Italia.

Il versante lungo il rio Moricce è stato oggetto di stabilizzazione, sistemazione idraulica e blocco dell’erosione. Durante la giornata di studio i partecipanti saranno accompagnati dagli esperti sul luogo del cantiere, dove saranno descritti i risultati ottenuti. La sistemazione idraulica e il blocco dell’erosione sono stati realizzati dalla Prati Armati di Milano, impresa leader nel settore dell’ingegneria naturalistica. L’intervento è fondato sulle caratteristiche di alcune specie erbacee autoctone, le cui radici sono in grado di infiggersi nel terreno fino a 15 metri di profondità, contrastando i movimenti franosi, resi sempre più frequenti dalle conseguenze del cambiamento climatico. L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna con il contributo, la sponsorizzazione e partecipazione degli ordini regionali di geologi, ingegneri, agronomi, forestali, architetti e geometri, Autostrade per l’Italia, Tecne, Rfi, Italferr e il supporto del comune di Castiglione dei Pepoli. In mattinata si susseguiranno gli interventi degli esperti delle aziende coinvolte, dell’Unione dei comuni Appennino e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Fra i contributi, che termineranno alle 13, anche quello degli apicoltori Emilia-Romagna.

Il convegno sarà aperto dal sindaco Tommaso Tarabusi. A moderare sarà la professoressa Francesca Valenti. "L’iniziativa è stata inizialmente pensata – rivela la stessa docente – come occasione formativa per gli studenti del mio corso. Poi, a fronte dell’attualità dei temi affrontati, si è pensato di coinvolgere tecnici e cittadini con evidenti finalità divulgative. Il dissesto si può contrastare più efficacemente con un approccio interdisciplinare, in grado di mettere in comunicazione i vari saperi coinvolti. L’intervento di Castiglione sta rispondendo bene alle sollecitazioni degli eventi climatici dell’ultimo periodo: il campo conferma la validità della tecnica utilizzata". Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 7 maggio presso gli ordini professionali, oppure alla mail info@pratiarmati.it specificando le proprie generalità.

Fabio Marchioni