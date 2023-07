L'eredità di Guidalberto Guidi, un imprenditore inusuale per Bologna

"Eravamo amici da sempre. È stato un grande amico per me". Così l’ex ministro Piero Gnudi (nella foto), già presidente dell’Enel e dell’Iri, ricorda Guidalberto Guidi. Nella cui azienda di famiglia – la Ducati Energia, una delle realtà industriali storiche del nostro territorio – è stato presidente del collegio sindacale dal 1998 al 2000.

Che imprenditore era Guidi?

"Un imprenditore direi abbastanza inusuale per Bologna".

Perché?

"Sapeva interagire molto bene a livello nazionale. E sapeva anche bene interpretare il contesto in cui operava".

Aveva una fama da ‘duro’, per qualcuno addirittura un ‘falco’. Lo era davvero?

"No, quella era un’immagine che non corrispondeva alla realtà. Certo, faceva gli interessi della propria azienda, come mi sembra sia doveroso per chi fa impresa. Ma, va detto, operava sempre nell’ambito di una correttezza assoluta. E questo gli veniva riconosciuto".

Molti temi cari a Guidi sono di attualità anche oggi: flessibilità del mercato del lavoro, taglio del cuneo fiscale...

"Diciamo che Guidalberto sapeva interpretare il suo tempo. E cercava sempre di capire come si sarebbe evoluto il futuro".

Che eredità lascia?

"Lascia un’azienda florida e all’avanguardia. Che rappresenta una ricchezza per il territorio. Era uno di quegli imprenditori ai quali Bologna deve il proprio livello di benessere".

l. o.