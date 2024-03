"L’eredità di mio padre: senso etico e disciplina"

Come avrebbe vissuto il Professore questo nostro tempo travagliato? Natalia, l’unica figlia di Ezio Raimondi (di cui in questo mese si celebrano il centenario della nascita e il decennale della morte), risponde sicura: "Con malinconia verso situazioni che gli avrebbero creato perplessità. Mi pare di rivedere quel suo guizzo beffardo nell’occhio". Il grande italianista, spentosi a Bologna il 18 marzo 2014, era nato a Lizzano in Belvedere il 22 marzo 1924 e proprio da Lizzano prendono il via le iniziative che coinvolgeranno a Bologna nei prossimi mesi Mulino, Accademia delle Scienze, Università e Comune. ‘I cento anni del lettore’ si intitola l’incontro annunciato sabato 23 al teatro La Pergola di Vidiciatico dove, a partire dalle 10,30, si succederanno gli interventi di Marcello Fois, Francesco Guccini, Marco Bazzocchi, Mauro Felicori, Gabriella Fenocchio, Giacomo Marcacci, Loredana Baldo e Romano Montroni. Prenderà la parola anche Natalia raccontando ‘Ezio Raimondi mio padre’. Alle 16 in località Pozzo sarà scoperta la targa in memoria dell’illustre concittadino.

Filologo, saggista, critico, Raimondi, oltre che studioso di fama mondiale, è stato anche e soprattutto un docente amatissimo che ha formato generazioni di studenti. "Adorava i giovani – ricorda la figlia – e a loro metteva a disposizione il suo tempo e i suoi saperi. In università tanto era allergico agli stereotipi quanto era incline ai bisogni dei ragazzi". Della famiglia nessuno ha seguito le sue orme: Natalia è avvocato, i nipoti Francesco e Gabriele studiano economia e management. "Nessuno – dice – si è voluto misurare con un simile colosso. In ambiente accademico non è facile rapportarsi con una figura come la sua: quando studiavo legge cominciai a dire ai docenti che ero figlia di Ruggero Raimondi, il cantante lirico".

Cos’era Lizzano per suo padre?

"Il luogo dove era nato, cresciuto e aveva passato molte estati. Non ne parlava spesso perché era riservato nei sentimenti, ma io riuscivo a capire dai comportamenti cosa provava. Quando andammo per pochi giorni lui, Francesco ed io in paese mi resi conto cosa significasse per lui quel mondo. Lo compresi da come ci stringeva la mano e da come lanciava con mio figlio i sassolini nel lago".

Qual è la sua eredità?

"Sono fiera che mi abbia comunicato il valore della parola che si traduce in azione, ma anche il senso etico, la curiosità di apprendere, l’impegno e la disciplina nel lavoro. A livello accademico non sono in grado di esprimermi e non so se esista una scuola legata al suo pensiero. Certo, mio padre è rimasto nel cuore di tanti per la consapevolezza che sapeva portare alle nuove generazioni e la forza di non fermarsi mai davanti alle difficoltà. Aveva Bologna nel suo Dna e spero che le iniziative nel suo nome rappresentino un impulso per la città".

C’è un ricordo più forte degli altri fra i tanti che la legano a suo padre?

"Mi torna in mente quando, da bambina, mi portava a cavalluccio sulle spalle a vedere il circo. Oppure quando, sempre piccina, mi leggeva prima di dormire ‘L’ultimo dei Mohicani’ o ‘Pinocchio’... A volte devo imbrigliare i ricordi per non esserne travolta".

Cos’erano per lui i libri?

"La vita. Era sempre intento a leggere, consultava cinque volumi alla volta. La nostra casa era costruita su libri che nidificavano ovunque. Mi sono resa conto davvero che papà non c’era più quando, dopo la sua morte, ho donato 60mila volumi alla biblioteca di Italianistica. La casa è diventata improvvisamente uno scheletro vuoto e mi ha preso un grande dolore".

Quale insegnamento vorrebbe sortisse da queste celebrazioni?

"La consapevolezza che l’orizzonte della cultura non può essere disgiunto da quello morale, civile e politico".