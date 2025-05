’L’eroe e il traditore’. I tanti lati della guerra

Nell’anniversario degli 80 anna della Liberazione si sono narrate e riscoperte tante storie. Storie di eroi, ma anche di persone comuni che si trovarono in situazioni che di comune non avevano nulla, facendo scelte laceranti, a volte scontate tutta la vita. Su questa complessità umana, fra contraddizioni e ambiguità, accende un faro lo scrittore bolognese Maurizio Garuti, autore sensibile nel raccontare la memoria del Novecento italiano. Lo ha fatto nell’ultimo libro (Minerva), L’eroe e il traditore, che l’autore presenta domani alla Coop Ambasciatori (alle 18.30) assieme al generale Antonio Li Gobbi, Anna Cocchi (Anpi Bologna), Roberto Mugavero e letture di Saverio Mazzoni.

Sì, perché l’eroe raccontato nel volume è proprio il generale Alberto Li Gobbi, Medaglia d’Oro al valore militare, che nel 1944 faceva parte con altri partigiani a Genova, fra cui Edgardo Sogno, dell’organizzazione ’Otto’, incaricata di mantenere i collegamenti radio con gli Alleati. Durante una riunione clandestina, furono sorpresi da un’imboscata, con l’irruzione delle SS e dei militi fascisti. Un tradimento, forse. Garuti segue le vicende durante e dopo la Guerra dell’Ufficiale dell’esercito regio diventato figura di spicco della Resistenza, e quella di Siro, un altro militare, anch’egli partigiano. Siro è il testimone e, forse, il traditore. "Li Gobbi – spiega Garuti – è un eroe che proviene dall’Esercito italiano e questo è abbastanza insolito, si prestava a un racconto particolare. Non volevo, però, scrivere una piatta biografia, cercavo un appiglio per raccontare la storia in modo sorprendente e l’ho trovato nell’episodio della cattura da parte delle SS e dai fascisti dopo una delazione di un altro partigiano". Un fatto storico, questo, che "mi ha offerto il modo di rovesciare la narrazione, raccontando la storia dal punto di vista del traditore. Emerge così un ritratto della Resistenza più reale e avvincente". Garuti, però, segue i suoi personaggi anche negli anni successivi. "Siro, di cui tengo celato il nome e ho immaginato la vita privata– conclude – continua a seguire il suo antagonista sui giornali, perché non riesce a distaccarsi".

"Il traditore– prosegue Garuti – non è un mascalzone, non è un delinquente privo di scrupoli, anzi ne ha, è stato sottoposto a tortura dai Nazisti e non ha resistito. Li Gobbi, invece, viene catturato e resiste. Il traditore, però, resta dilaniato per tutta la vita dal senso di colpa perché ha ceduto. Ecco dunque che il libro è costruito su questo dualismo: il senso di colpa può tagliare l’anima e appartiene all’essere umano. Il romanzo svela una Resistenza vissuta da persone coraggiose e vili allo stesso tempo". E in questo, è un dramma senza epoca.

Letizia Gamberini