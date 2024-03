L’eroina risorgimentale di Enrico Romolo nella Sala consigliare

In occasione della Giornata Internazionale della donna, in Sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio, la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca e la delegata alla Cultura Elena Di Gioia hanno inaugurato l’esposizione al pubblico del dipinto di Enrico Romolo (1839 - 1889) Un’eroina della sfortunata Carini in Sicilia (1860), grazie ad una collaborazione tra il Settore Musei Civici, il Settore Cultura e Creatività del Comune e la Pinacoteca. Dopo le due Sibille della pittrice bolognese Elisabetta Sirani (1638 - 1665) presentate per la giornata dell’8 marzo del 2023, il ritratto realizzato da Enrico Romoli in pieno periodo risorgimentale, sarà esposto fino al 27 ottobre, in una sorta di mostra temporanea e a rotazione di opere d’arte, volte ad attribuire rilievo e visibilità alle figure femminili della storia della pittura felsinea e del Paese. Il soggetto ritrae a mezzo busto una giovane e avvenente donna che indossa gli abiti tradizionali siciliani ornati da una coccarda tricolore, intenta a caricare un moschetto. L’opera sarà fruibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, compatibilmente allo svolgimento di attività istituzionali.