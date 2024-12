‘Les Étoiles’, addio al 2024 a passo di danza

Anche Bologna è città ormai conquistata da ‘Les Étoiles’, il gala internazionale di danza a cura di Daniele Cipriani. Festose le date di quest’anno: sabato (alle ore 20,30) e domenica (alle ore 16,30), a chiudere la stagione di danza 2024 del Comunale Nouveau. "In un gala noi ballerini abbiamo pochi minuti per autodefinirci e sappiamo che saremo considerati bravi quanto la nostra ultima esibizione" ha detto Daniil Simkin, fotografando l’effimera, spietata bellezza di questo genere di spettacolo. Il pas de deux dal Corsaro, è tra i brani ‘signature’ del fuoriclasse globetrotter, che in occasione del suo debutto a Bologna si presenta in coppia con Maria Kochetkova, altra virtuosa di scuola russa e carriera internazionale.

Principe del balletto, Friedemann Vogel, Principal dello Stuttgart Ballet, danza accanto all’étoile dell’Opéra di Parigi Léonor Baulac, ballerina dal temperamento romantico. Interessante l’unione delle rispettive maisons: la tedesca e la francese. Pregiata la scelta dei brani con i quali i due debuttano in città: Trois Gnossiennes, del maestro olandese Hans van Manen, e Nachtmerrie, del tedesco d’avanguardia Marko Geocke. Debutta al Comunale anche la regina delle scene internazionali Lucia Lacarra, ballerina di linee ed estensioni sublimi: poesia in movimento, esaltata da due duetti di squisita fattura, Finding Light del taiwanese-americano Edwaard Liang, e Snow Storm, del russo Yuri Possokhov. Nel canadese Matthew Golding, ottimo danzatore e partner aitante, la stella basca ha trovato il compagno ideale.

A Bologna ritorna e in molti lo ricorderanno, il kazako Bakhtiyar Adamzhan. Per lo stile di scuola russa e la potenza tecnica il Principal del Balletto di Astana eccelle nel pas de deux di Don Chisciotte, accanto alla giovanissima connazionale Akbota Bekbolatova, combinazione di temperamento brillante e grazia delicata.

Anche Laura Farina è nota al pubblico del Comunale Nouveau per essere stata la protagonista del balletto La Fille mal gardée con la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Allieva all’ultimo corso, dimostra il suo talento nel passo a due dello Schiaccianoci accanto a Bakhtiyar Adamzhan. È una scoperta di Cipriani il duo Riva&Repele, ovvero Sasha Riva e Simone Repele, già noti al pubblico di Bologna per le loro esibizioni al Comunale e nella Basilica di San Petronio in Memorare. Questa volta si presentano come danzatori per il coreografo Marco Goecke di cui sono interpreti brillanti, e per se stessi in un duo creato proprio per Les Étoiles: I’m on your side.

Tra ritorni e novità, chi non manca mai nei gala Les Étoiles è il divo del flamenco Sergio Bernal, lanciato in Italia proprio da Daniele Cipriani. Il pubblico di Bologna che lo conosce e lo ama questa volta potrà ammirarlo in due highlights del suo repertorio: Obertura, assolo flamenco elegante come il costume scultura che indossa creato dal couturier Roberto Capucci, e Rodin, in cui i gruppi danzanti dello scultore francese diventano ispirazione coreografica per nuove linee e plastiche.

Valentina Bonelli