L’escursione al Mulino del Dottore chiude il Concertrekking Festival

Si conclude sabato prossimo nel nome di Guglielmo Marconi l’ultima edizione del Concertrekking Festival: la rassegna di concerti ambientati negli spazi più suggestivi dell’Appennino ideato e diretto da Michela Tintoni. Un intero pomeriggio che si svolge sul crinale tra Reno e Samoggia ad iniziare dalla visita guidata in programma dalle 15 alle 16,30 al Mulino del Dottore, un antico mulino del 1600 tra Bortolani e Rodiano di Valsamoggia. Il sentiero del trekking condurrà i camminatori sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta di Tolè per una escursione medio-facile a visitare il suggestivo borgo antico, le sorgenti e sentieri tra castagneti, querceti e case-torri.

Alle 19, nella chiesa di Tolè il concerto-recital che prevede la partecipazione di Annalisa Vandelli, ex fotoreporter, per vent’anni attiva nella cooperazione internazionale nei territori di guerra di tutto il mondo, che con le sue parole tenterà di restituire uno spiraglio di speranza nella pace. Ad accompagnarla, l’orchestra giovanile L’oro del Reno, diretta da Michela Tintoni, con violino solista il giovane talentuoso Tiziano Bellingeri.

"La potenza e la delicatezza delle parole di Annalisa Vandelli si fonderanno con le melodie di grandi compositori come Mozart, Vivaldi, Morricone e tanti altri. ‘Onde di Pace’ non è solo il titolo di un concerto, ma un invito a danzare e riflettere insieme lasciandosi avvolgere da emozioni uniche. Lo spettacolo è inserito nella rubrica Marconi in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario di Guglielmo Marconi", spiegano gli organizzatori. Partecipazione gratuita con info e prenotazioni al 3474008519.