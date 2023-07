L’esempio di Vito Volterra Visita guidata alla mostra

Prosegue al Museo Ebraico di via Valdonica, la bella mostra ’Vito Volterra: il coraggio della scienza’. Matematico, fisico, senatore, patriota e antifascista italiano di origini ebraiche Volterra, fondò il Cnr e ne fu il primo presidente. Tra i padri dell’analisi funzionale, noto soprattutto per aver inaugurato l’ecologia matematica con le equazioni di Lotka-Volterra che descrivono le dinamiche prede-predatori, nel 1931 egli fu uno dei dodici professori universitari italiani che si rifiutarono di prestare giuramento di fedeltà al regime fascista, perdendo così tutti i suoi incarichi prestigiosi e dando vita ad una ’damnatio memoriae’ durata molto a lungo. Per conoscere meglio e apprezzare questa figura, oggi alle 17,30 il museo organizza una visita guidata (il biglietto si può acquistare sul posto).