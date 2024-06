L’Esercito torna alla Mille Miglia su una Campagnola e una Aprilia

La quinta tappa della Mille Miglia edizione 2024 , (ha preso il via l’11 giugno da Brescia) partirà dall’area dello Space cinema di viale Europa di Bologna domani mattina per arrivare a metà giornata a Brescia. Le 420 vetture partecipanti arriveranno nel tardo pomeriggio di oggi da Firenze a piazza Bracci a San Lazzaro, passando per il Parco dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa, area certificata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.

Si riparte poi per Brescia domani alle ore 6,15 del mattino dallo Space cinema, passando poi da Ferrara.

Fra le particolarità anche quest’anno l’Esercito torna a partecipare alla Mille Miglia in forma non competitiva. Due auto d’epoca provenienti dal Museo Storico della Motorizzazione militare percorreranno i circa 2.000 chilometri del percorso: la Fiat Campagnola del 1951, perfetta per ogni terreno e la Lancia Aprilia Berlina del 1939, nata proprio per la Mille Miglia e usata dai Comandi d’Armata. UnIveco Defence Vehicles affiancherà le due splendide auto storiche con un MUV 4x4 (Multirole Utility Vehicle) personalizzato con la livrea ’IDV e Esercito Italiano: Insieme andiamo a mille’. A bordo due tecnici specializzati del team IDV, pronti ad intervenire e fornire il supporto e l’assistenza necessari alle vetture durante tutto il percorso.

La storica corsa si snoda come sempre in cinque tappe, la partenza e l’arrivo, come da tradizione, sono fissati a Brescia con passaggi a Torino, Viareggio, Roma, Firenze e Bologna. Oltre alle città principali, il percorso della Mille Miglia 2024 attraversa le bellezze del nostro Paese tra borghi e comuni del Nord e Centro Italia.

La giornata finale di domani vedrà protagoniste dunque Bologna, Ferrara, Bovolone, Villafranca, poi il Lago di Garda con la Valtenesi e Salò, dove si concluderà l’evento con la tradizionale passerella in via Venezia.