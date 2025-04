Provocò lesioni alle pazienti, altre 5 denunce contro il ‘dottor Silicone’ Stracciari

Bologna, 8 aprile 2025 – Ci sarebbero almeno altre cinque persone, oltre a quelle che hanno già sporto denuncia, che accusano il chirurgo estetico Stefano Stracciari di aver causato loro lesioni a seguito di suoi interventi. Il medico, già sospeso dalla professione per dodici mesi e sottoposto al divieto di dimora a Pianoro (Bologna) per aver riaperto illegalmente il suo studio sotto sequestro, è stato arrestato ieri dai carabinieri per aver violato nuovamente la misura cautelare.

Stracciari risulta già indagato per reati gravi in ambito sanitario: lesioni personali, utilizzo di farmaci non conformi e importazione di dispositivi medici contraffatti. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Luca Venturi, ha portato sia alla chiusura forzata dell’ambulatorio che alla sospensione del medico per un anno.

Le vittime sono 4 donne e un uomo

Cinque delle vittime sono assistite dall’avvocato Claudio Defilippi, del foro di Milano, che sta seguendo anche i nuovi casi emersi. «Abbiamo già depositato due nuove denunce presso la Procura e ne stiamo preparando altre tre – afferma il legale –. Parliamo di quattro donne e un uomo. Richiederemo l’incidente probatorio, perché è necessario accertare e fissare il danno e il legame causale tra l’intervento e le lesioni riportate». Insieme alla collega Gianna Sammicheli, l’avvocato Defilippi intende fare piena luce sulla responsabilità del medico. «In passato, avevamo già chiesto l’incidente probatorio per i primi casi, ma ci era stato negato. Bisognava fermarlo prima», ha aggiunto.

Il ‘Dottor silicone’ in tribunale

Nel frattempo, il prossimo 10 giugno Stracciari dovrà comparire in tribunale per rispondere all’accusa di lesioni colpose, a seguito della denuncia presentata da una paziente che nel 2023 avrebbe subito gravi danni estetici dopo un’operazione. Secondo la ricostruzione della Procura, le lesioni sarebbero state provocate da infiltrazioni di olio di silicone, una sostanza vietata in campo medico da oltre trent’anni.