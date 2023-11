L’esordio in città di Andreatta

Fra i nomi di spicco del concertismo internazionale c’è sicuramente quello del pianista veneto Stefano Andreatta, trionfatore nel 2016 al Concorso Pianistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia e fresco vincitore per speciali meriti artistici del Premio Giuseppe Sinopoli, consegnatogli al Quirinale il 12 ottobre scorso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Occasione preziosa per ascoltarlo per la prima volta a Bologna sarà dunque il recital che Stefano Andreatta terrà questa sera alle 20,30 alla sala Marco Biagi (in via Santo Stefano 119) per la stagione di Conoscere la Musica, in collaborazione col Quartiere Santo Stefano e l’Associazione Musica e Arte. Nel concerto Andreatta si esibirà in musiche di Sergej Rachmaninov (2 Preludi e Seconda Sonata) e sosterrà la prima esecuzione assoluta in Italia della composizione ’Cantar de mio Cid’ del compositore francese classe 1958 Jean-Dominique Krynen, discepolo di Sergiu Celibidache.