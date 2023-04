L’esperta di look e colori Consigli a 300 euro l’ora

Viene dal Friuli, ma Bologna l’ha adottata da tempo. Dopo 15 anni nel campo dell’arte contemporanea, ormai lavora nel cuore della città: nello studio in piazza dei Tribunali le persone entrano ed escono con diverse sfumature di se stesse. Lei è Enrica Chicchio, consulente d’immagine e personal shopper, specialista in analisi dei colori, la disciplina del momento – per quanto nata negli anni ruggenti di Hollywood – che svela come trovare la gamma dei nostri colori valorizzanti in base a un mix cromatico di incarnato, occhi e capelli. "Il servizio, si legge sul sito della consulente, si rivolge a coloro che decidono di affrontare un nuovo percorso personale di cambiamento o professionale". E ancora. "Veicolare il messaggio giusto attraverso il tuo modo di vestire, darà un’impressione corretta e coerente di ciò che sei". Chicchio, molto seguita su Instagram, ora è ora al centro dell’attenzione dopo l’intervista rilasciata a Vogue da Elly Schlein, di cui è amica e di cui da mesi cura l’immagine.

Comprese le scelte per il servizio fotografico, che lei stessa aveva commentato prima che il tema accendesse la miccia del web. E quindi ecco il "trench glauco, una delicata tonalità di verde, grigio e azzurro da molti definito salvia". Una tinta che "richiama il verde che nei nostri ricordi si accompagna a giornate immerse in quella natura che va protetta e custodita". "Abbiamo bisogno di autenticità, di un look che rappresenti noi stessi". Queste dunque, le scelte per Schlein, che restando nel gergo dell’armocromia, che ragiona per stagioni, è inverno. E quindi via libera ai colori freddi, saturi e contrastanti. Una consulenza può avere prezzi differenti – così come i diversi servizi, che spaziano dall’analisi della figura al guardaroba –: in questo caso, ha dichiarato Chicchio in un’intervista, si parla di 140 euro all’ora più iva, anche 300 per lo shopping. Quello per la segretaria dem è stato un servizio professionale, ha specificato, e dunque pagato. Ma, spiegava nel podcast il Resto di Bologna, al di là del fatto di farci "sentire meglio con noi stessi", l’armocromia può avere un risvolto economico. "Acquisteremo più consapevolmente e in modo più mirato, senza capi che restano nell’armadio col cartellino".

