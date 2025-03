L’esperto digitale. Balboni confermato presidente Cna

Confermato Andrea Balboni (foto sopra) della ditta Vulcanica di San Giovanni in Persiceto, presidente Cna Area Terre d’Acqua. È il secondo mandato per Balboni che era stato eletto la prima volta nel maggio 2021. La conferma della nomina è arrivata l’altro ieri all’assemblea elettiva nell’istituto scolastico superiore Archimede di San Giovanni e che ha visto la partecipazione dei sindaci e dei delegati dei Comuni di Terre d’Acqua.

"Balboni – scrive la Cna – si è impegnato come consulente tecnologico e di comunicazione per progetti formativi rivolti a scuole, università ed enti locali. Ha progettato e coordinato ’Laboratori di territorio’ finanziato dalla Regione Emilia-Romagna; per la Regione è formatore per corsi di alfabetizzazione digitale, grafica e social media per chi cerca un’occupazione.

L’assemblea è stata anche l’occasione per presentare un sondaggio condotto da Cna tra le imprese socie dell’area. Il 58%, quindi la maggioranza, indica nella semplificazione burocratica la priorità a cui Cna, Comuni e Unione Terre d’Acqua devono dedicarsi. Stessa percentuale, 58%, anche per il tema sicurezza che preoccupa le imprese dell’area. Il tema della mobilità interessa il 47% e quello dei trasporti il 21% delle imprese. Rilevante il problema del reperimento della manodopera che preoccupa il 47% delle aziende. Un’azienda su tre ha difficoltà a reperire manodopera specializzata, l’11% anche non specializzata. In merito alle competenze ricercate dalle imprese, il 21% cerca diplomati che abbiano competenze nel settore, ma a un 16% non interessa il livello di istruzione dell’aspirante dipendente bensì il suo impegno ad imparare.

p. l. t.