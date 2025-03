L’esposizione felina. I gatti più rari al mondo in mostra all’Artemide

Esposizione, ma anche cultura e divertimento. Ruota tutta attorno all’affascinante mondo dei gatti la due giorni di eventi organizzata al Centro Congressi Artemide oggi e domani (apertura alle 10 e chiusura alle 18.30) sotto l’egida dell’Enfi, l’ Ente Nazionale Felinotecnica Italiana. L’ ’Esposizione Internazionale Felina’ si presenta con un format, specifica l’organizzazione, "diverso da quello classico. Oltre ad ammirare da vicino esemplari straordinari di gatti anche appartenenti alle razze più rare, l’evento offre una serie di attività dedicate a grandi e piccoli". Sarà così possibile per i più piccoli partecipare al concorso "Disegna il tuo gatto", approfittando dell’area dedicata dove poter esprimere la propria creatività. ’Conversazioni pedagogiche – Gli animali di affezione’ sarà invece uno speciale spazio dedicato ad un approfondimento sull’importanza del rapporto tra animali e esseri umani. ’A-micio’ ospiterà un esperto in pedagogia e benessere animale. E se i gatti di razza si sfideranno puntando a vincere l’ambito premio "Best in show", non saranno da meno i gatti di casa nostra, quei mici senza pedigree che potranno comunque sfilare in una categoria speciale. Ampia area dedicata ad alimentazione di qualità, giochi e prodotti per la cura e il benessere del gatto. Biglietti acquistabili direttamente alla biglietteria dell’evento, o on line su CiaoTickets.

c. b.