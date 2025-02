L’Esprit Nouveau è il nuovo must. La ’casa’ delle performance speciali

L’Esprit Nouveau, nuovo luogo della performance di Arte Fiera, è un grande successo. E ci ha visto giusto Simone Menegoi a voler portare fuori dalla Fiera, in quel gioiellino che è il pavillon di Le Corbusier, una sezione molto preziosa della tre giorni introdotta proprio da lui tre anni fa. Il direttore artistico che domani saluterà per sempre la kermesse, soddisfatto per aver risollevato le sorti e la fama della manifestazione bolognese, potrà dirsi anche felice di aver acceso il faro dell’attenzione anche sull’Esprit, che a dire il vero mostrava sofferenza, nonostante le installazioni portate in questi anni. Menegoi aveva raccontato al Resto del Carlino, come l’Esprit Nouveau risultasse un blind spot per il pubblico che arriva da fuori (e ce n’è tanto per Arte Fiera) perché "molti non hanno ben chiaro dove sia, magari ci passano davanti e non lo vedono". Oggi anche questa missione è compiuta, perché da quando la palazzina ha aperto le porte il 6 febbraio, si vedono lì davanti grandi file e la percezione è che lì dentro stia accadendo qualcosa di speciale.

Ma ecco, cosa succede da quest’anno all’Esprit Nouveau? La sezione performance curata da Bruna Roccasalva, direttrice artistica di Fondazione Furla, quest’anno presenta l’azione artistica di Adelaide Cioni, artista che ricorre a forme espressive diverse - pittura, installazione, musica, danza - ma il cui linguaggio di riferimento è il disegno. Bolognese classe 1976, formatasi all’Ucla di Los Angeles e all’Accademia di Belle Arti di Roma e rappresentata dalla galleria P420, nel 2012, dopo aver lavorato a lungo come traduttrice di letteratura americana, ha deciso di dedicarsi alla pratica artistica. Al padiglione porta Five Geometric Songs, un intervento performativo in cui motivi geometrici astratti si trasformano in ritmo attraverso cinque costumi disegnati dall’artista e animati da altrettanti danzatori su musiche di Dom Bouffard. Inseguendo le intense azioni piene di bellezza, si scopre anche l’edificio espositivo temporaneo progettato da Le Corbusier e Pierre Jeanneret in occasione dell’Expo’ Internazionale di Parigi del 1925, che nel 1977 è stato ricostruito a Bologna in una replica fedele all’originale. È proprio vero che il pubblico dell’arte va stimolato con progetti che lo mettano un po’ alle strette: in questo caso è certamente meno accomodante assistere alla performance, con la fila da fare, rispetto agli scorsi anni in cui si poteva passare dal padiglione 25. Ed è anche il passaparola ad aver funzionato tanto. "Da non perdere", è stato il messaggio magico. Ultime repliche oggi, in occasione della giornata finale di Arte Fiera, alle 11, 12 e 13, ad ingresso gratuito.

Benedetta Cucci