L’estate al Giardino Fava: "Insieme per la sicurezza"

Il Giardino Fava abbraccia l’estate e torna a rinascere grazie alla sicurezza integrata, riconsegnando "questo spazio verde del centro storico ai suoi abitanti". Come accaduto per piazza XX Settembre, Confcommercio Ascom, di concerto con Comune e forze dell’ordine, lancia un’iniziativa contro degrado e insicurezza che vede in prima fila lo chef Ivan Poletti e sua moglie Alice Angelico e i suoi soci Caterina Derkacz e Andrea Sartori, con il chiosco Favaloso food and drink, che sarà aperto dalle 12 a mezzanotte tutti i giorni, al fianco del campo di playground.

Vogliamo "rendere più sicuro e bello questo spazio – inizia il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli –. È una partita lunga, lavorando quotidianamente, con iniziative che saranno motivo di aggregazione e richiamo. E vogliamo vivere questo giardino nel segno dell’inclusione e della sicurezza". Un esempio di "come possiamo lavorare insieme, restituendo gli spazi alla comunità e riempiendoli – sostiene l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid –. Anche con il protagonismo delle persone, delle associazioni e delle forze dell’ordine. E il calendario di Bologna Estate è un ottimo modo per metterci alla prova".

E sul giardino Fava, "continueremo a fare nuovi investimenti entro la fine dell’anno – annuncia il presidente di Quartiere Lorenzo Cipriani –, migliorando la zona giochi, implementando l’illuminazione e creando nuovi spazi per adolescenti". Nella squadra, le forze dell’ordine: "Recuperare spazi è importante così come sostenere le iniziative, ma dobbiamo puntare a portare dalla parte del bene le persone che vivono nell’illegalità, che sono ai margini – precisa il questore Antonio Sbordone –. A quel punto avremo vinto. Noi ci siamo".

"Noi ci impegneremo per portare percezione di sicurezza, riportando vivibilità e normalità negli spazi cittadini", aggiunge Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri. Insieme, insomma, "per un fine comune grazie alla sicurezza integrata", termina Massimo De Stefano, capo di gabinetto della Prefettura. In campo scenderà anche Cisl, "vicina di casa del giardino – spiega il segretario Enrico Bassani –. Per noi è fondamentale esserci per costruire ponti e fare rete".

La serata si chiude con musica e buon cibo, incorniciati dalle parole di Ivan Poletti: "Conosciamo bene le dinamiche del posto, ma terremo duro per riqualificarlo. Non sarà facile, ma non molliamo".

Mariateresa Mastromarino