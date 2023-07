L’estate degli ’Articolo 31’ La premiata ditta fa furore

di Andrea Spinelli

"La zarritudine è stile e su questo gli Articolo 31 sono senza rivali" assicura J-Ax. Contento lui, contenti tutti. E in quel ’tutti’ ci sono pure i fans che attendono gli eroi di ’Domani smetto’ stasera al Sequoie Music Park, il 22 luglio a Servigliano, Fermo, in quella del No Sound Fest e il 12 agosto a Cattolica sul palco dell’Arena Della Regina. Alessandro Aleotti & Vito Luca Perrini tornano a fare ditta col pubblico di nuovo tutto dalla loro parte. Se all’Ariston sono sembrati un po’ due pesci fuor d’acqua (16° posto con ’Un bel viaggio’) su palchi molto più alla portata dei loro inni ’politically uncorrect’ come quelli delle Caserme Rosse mostrano il lato più divertente e divertito della loro epopea, arricchita quest’estate dalle lepidezze balneari del tormentone ’Disco Paradise’ assieme a Fedez e Annalisa.

Ax, com’è cominciata l’avventura di ’Disco Paradise’?

"Quando Federico mi ha detto ‘perché non facciamo un pezzo estivo assieme’ sono stato subito d’accordo, perché il progetto m’offre modo di raccordare passato e presente unendo gli Articolo 31 con Fedez e Annalisa. E meno male che c’è lei ad alzare il livello, altrimenti sarebbe solo stata la canzone da spiaggia e ombrellone di tre tamarri".

Fedez dice che nei suoi momenti difficili lei c’è sempre stato.

"Già. Visto che al Festival è venuto nostro ospite nella serata delle cover, c’è stata la reunion nella reunion, un momento di grande amore. Ora nella mia sfera di amici sono in pace con tutti".

E Annalisa?

"È lei il nostro scudo sui social. Annalisa non ha mai fatto un brutto singolo. Sa che cos’è il pop e lo canta per il piacere di farlo, senza cercare giustificazioni".

Cinque mesi fa a convincerla al gran passo di Sanremo è stato Jad.

"Ho capito che negli Articolo non devo decidere tutto io e che valeva la pena di provarci. Abbiamo mandato il pezzo ad Amadeus ed è piaciuto. Racconta un’amicizia maschile, la nostra, e, anche se non nasce come singolo, ci mette a nudo raccontando il nostro rinnamoramento artistico".

Una carriera di alti e bassi la vostra.

"La fortuna degli Articolo 31 è stata quella di avere successo e poi fallire e poi avere successo di nuovo. In questo mestiere, infatti, se sei sempre coccolato rischi di sparire. In scena all’Ariston mi è passato davanti il film della nostra vita, dei sogni e delle aspirazioni che avevamo a vent’anni e mi sono detto ‘Guarda dove siamo arrivati, quel che siamo diventati‘".

Max Pezzali dice che quando avete iniziato eravate degli outsider, come gli 883.

"Effettivamente gli Articolo 31 non hanno forse portato il rap in Italia, ma, come Pezzali nel pop, gli hanno dato una bella mano. Lui cantando la provincia, noi la periferia. Ci piacerebbe molto fare un disco con gli 883, anche se io e Jad siamo le Paola e Chiara del rap e quindi penso che prima o poi canteremo pure con loro".