L’estate è ricca di eventi al Comini Espress

È un presidio sempre attivo quello di Comini Espress. Tutti i giorni dell’estate, fino al 13 settembre, da mattina a sera. Concerti, talk, presentazioni di libri e laboratori per bambini e adulti. Una rassegna che prende vita nel cuore della Bolognina, all’interno del giardino Donatori di sangue (via Fioravanti 68), organizzata da Ozono Factory A.p.s./Binario69 con le realtà del quartiere Navile (Fondo Comini, Bolognina Collettiva, la Libreria Sette Volpi, Salus Pallacanestro, Abad o.d.v., Cucine Popolari e il collettivo Spazzacomin). L’idea del direttore artistico, Luca Li Voti, nasce tre anni fa ed è quella di creare spazi di aggregazione, confronto e crescita collettiva attraverso la cultura. "I luoghi non vissuti diventano focolai di disagio sociale. Avere la possibilità di portare un po’ di colore in un quartiere difficile come la Bolognina diventa di fondamentale importanza — sottolinea Li Voti —. Il giardino Donatori di sangue è stato prima uno spazio da rigenerare, poi una nuova casa in cui dedicarsi alla creatività e praticare l’inclusione".

Dalla domenica al mercoledì lo spazio è aperto a laboratori di tessuti aerei gratuiti per bambini e per adulti (a offerta libera), a cura di Tessuti aerei al Buco e S.Y.O. (Samia Yusuf Omar). Il mercoledì c’è l’appuntamento con Vinyl Espress - Open deck, un format dedicato agli amanti del vinile: una console con due technics 1200 a disposizione per chiunque volesse far suonare i propri dischi, per un set o anche per ascoltarli. L’host è Willy Groove di Radio Città Fujiko.

La domenica, infine, aperitivo con le crescentine di Cucine Popolari. Da segnalare il live del 6 luglio con Cocoa Thrill, un viaggio musicale che attraversa l’Africa e l’America Latina. Tra gli ultimi appuntamenti, il Block Party il 12 settembre, la festa di quartiere con dj, balli, graffiti, jam musicali e street food.

Amalia Apicella