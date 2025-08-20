L’estate in città dei turisti: "Bologna così è più intima. Peccato solo per i cantieri"

Bologna, 20 agosto 2025 – Bologna è davvero bellissima. Calda, ma bellissima – dice Elias, arrivato dalla Norvegia –. Sto facendo un giro per il centro con la mia compagna, siamo arrivati in piazza Maggiore e sono rimasto senza fiato. Amiamo il gelato, ma soprattutto perderci per queste strade e scoprire posti fuori dalle rotte turistiche più ‘classiche’". Il primo passo fuori dalla stazione è un colpo di calore che sembra voler respingere il viaggiatore. L’aria densa, quasi immobile, avvolge chi arriva e mette subito alla prova. Ma chi decide di restare, chi si avventura sotto i portici, scopre presto che Bologna ad agosto non è soltanto una città vuota. È un luogo che si lascia svelare con lentezza, quasi a voler premiare chi non ha paura del sole e chi sceglie di non arrendersi alla prima impressione.

Chi parte con l’idea di trovare una città rovente e deserta scopre un ritmo diverso, quasi intimo. "Di Bologna preferisco soprattutto l’architettura, camminare sotto i portici e scattare fotografie – racconta Francesca Romano –. Abbiamo visto le Due Torri, sperimentato la ‘magia’ degli archi sotto il voltone del palazzo del Podestà e stiamo puntando la finestrella di via Piella. Visite a parte siamo a caccia di buon cibo, cosa che qui non manca". La città accoglie le persone con una veste inaspettata. I suoi silenzi, le strade meno affollate, la possibilità di fermarsi senza fretta davanti a un palazzo o a una vetrina. Per molti turisti il primo impatto è sorprendente. La sensazione di poter avere più spazio e più tempo diventa un valore aggiunto.

"Una città tranquilla rispetto alle altre mete turistiche, con un’ottima storia culinaria fatta di tantissime proposte, e una proposta storica smisurata. In più, data la sua centralità nel territorio, una base perfetta per vedere altri luoghi vicini", sottolinea Liam, turista inglese di Liverpool. Camminare sotto i portici significa sentire il fresco dell’ombra che filtra tra le colonne, un sollievo dopo l’aria vibrante delle piazze assolate. Le Due Torri sembrano quasi sospese in una luce che le rende ancora più solenni, mentre piazza Maggiore diventa un grande salotto dove i passi scandiscono un ritmo diverso da quello abituale. "Stiamo visitando l’Italia con la famiglia e passando per l’Emilia-Romagna non potevamo non fermarci a Bologna – spiegano Luka e Jim dai Paesi Bassi –. Stiamo davvero apprezzando gli scorci che si aprono passeggiando per la città e siamo a caccia di specialità culinarie bolognesi".

C’è chi è a caccia di tagliatelle, chi di un gelato, chi semplicemente di un tavolino all’aperto per osservare la città che si muove piano, senza la corsa degli studenti e senza il frastuono del traffico quotidiano. "Vengo da Ferrara e quando posso mi piace passare una giornata a Bologna, anche solo per fare un giro di svago – puntualizza Luca Beccati –. Tra portici, torri, palazzi e piazze è una città che non perde mai il suo fascino". "Bologna mi piace da impazzire – aggiunge Lisa Crescentini da Rimini –: mi permette di cambiare un po’ aria rispetto a mare o montagna e mi prepara al ritorno al lavoro che ormai è alle porte".

In lontananza riecheggia comunque il rumore dei cantieri, che riportano alla vita pratica, ma il suono viene mitigato dal vento e quasi si confonde con il brusio discreto dei pochi passanti. "Ho vissuto per qualche anno a Ravenna e ora vivo in Australia – commenta Luciana Fusilieri –. Bologna. L’ho ritrovata cambiata e soprattutto piena di cantieri, mi dispiace un po’". Tra un selfie e l’altro la coda per bere alla fontanella proprio sotto al Nettuno si allunga. E, tra i turisti, si scorgono anche i volti dei bolognesi che hanno scelto di non partire, che si riappropriano della loro città con una calma quasi cerimoniale. È una Bologna più intima, quasi privata, che si concede a chi ha avuto la pazienza di aspettarla. I turisti si accorgono che la città non ha bisogno di forzare la mano per farsi apprezzare.