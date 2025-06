L’estate per tutti. Serate magiche in piazza coi migliori illusionisti

Primo appuntamento, oggi alle 21.15, a Borgonuovo, con il cartellone estivo di Sasso Marconi: il programma di intrattenimento culturale che prevede una serie di spettacoli gratuiti all’aperto nel capoluogo e nelle frazioni. Si inizia stasera e si prosegue fino a fine agosto, per 15 serate complessive di spettacolo all’insegna della clownerie, dell’illusionismo, del teatro d’attore e della musica: una proposta per tutti i gusti e per tutta la famiglia. Una rassegna curata dal Comune in collaborazione con l’associazione Ca’ Rossa.

A dare il via è la rassegna Borgonuovo Circus, che propone tre serate di spettacolo all’insegna della magia e dell’illusionismo nella pista da ballo del Centro sociale di Borgonuovo. Oggi in programma ’Sogna’: spettacolo immersivo di illusionismo in cui il giovane Nicolò Avanzi, in arte Nick Blaze, riporterà alla luce i sogni che ognuno di noi ha coltivato fin da bambino. Mercoledì è invece in programma la prima di due serate che animeranno la piazza centrale del capoluogo di Sasso, dove sul palco va in scena il ’Van Denon Magic Flash’, spettacolo di illusionismo con Van Denon e Nicole, performance in cui le illusioni classiche e moderne si alternano in un intreccio incalzante.