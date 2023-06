L’estate sostenibile a due passi da casa

Concerti, escursioni, laboratori, spettacoli per tutte le età: ecco il cartellone 2023 di Estate nell’Aria. Giunta alla sua terza edizione, la rassegna rimane fortemente caratterizzata da eventi estivi diffusi in numerosi luoghi del territorio sanlazzarese, con una proposta artistica e culturale di qualità.

"La ricca programmazione, creata in collaborazione con le tante eccellenze del nostro territorio, ci permette di diffondere la cultura, portando arte, musica e divertimento in ogni angolo di San Lazzaro – spiega l’assessore alla Cultura Juri Guidi –. Con Estate nell’Aria, l’amministrazione punta inoltre a dare l’opportunità, sia a chi viene da fuori città, sia ai nostri stessi cittadini, di scoprire e riscoprire luoghi, prodotti e realtà diverse, che fanno di San Lazzaro un punto di riferimento per tutta l’area metropolitana". La Corte comunale, restituita alla sua bellezza dopo i lavori, si trasformerà in Via Emilia 92, la rassegna estiva gestita e organizzata da Fu.Ga.Lab.Aps. Per tutti i mesi di giugno, luglio e agosto i locali bolognesi Fun Cool Oh! e Gallery16 si occuperanno della gestione del bar. Il Cinema Teatro Galliera curerà il calendario di proiezioni cinematografiche, la Pendragon Edizioni si occuperà di deliziare gli amanti della lettura attraverso una serie di presentazioni di libri, l’associazione ‘Suonare Sergio’ segue la programmazione di concerti e performance musicali durante la rassegna. Fondazione Entroterre si è occupata invece della programmazione di serate di cabaretstand up comedy in collaborazione con Stand Up Comedy Bologna e grazie alla collaborazione con Zero Waste, che ha previsto la gestione di bicchieri riutilizzabili, "Via Emilia 92" sarà un evento a ridotto impatto ambientale.

Il Comune ha acquistato 4mila bicchieri di plastica che verranno distribuiti dietro cauzione. Dopo l’uso si restituisce il bicchiere e riottiene la cauzione. I bicchieri verranno poi lavati presso la stoviglioteca comunale e saranno nuovamente pronti per l’uso. Ritorna anche Per Campi e per orti, la rassegna organizzata dalle aziende agricole e dagli agriturismi di San Lazzaro. Appuntamenti anche per i più piccoli in Mediateca.

Zoe Pederzini