L’Estetista cinica sbarca in città. Un migliaio in coda per Veralab

L’Estetista cinica Cristina Fogazzi sbarca a Bologna: ad accogliere l’imprenditrice del beauty e influencer da oltre 1 milione di follower (su Instagram) ieri c’era una fila lunghissima. Un serpentone dalle tinte fucsia per l’apertura del suo primo negozio in città, che ha aperto in via Indipendenza 37, con il nome Veralab, come il marchio dei suoi prodotti di bellezza e cura della pelle e make up. La Fogazzi vanta un fatturato di circa 70 milioni di euro. Quella bolognese è la terza apertura da inizio anno, dopo Padova e Torino. A farle da guida per Bologna l’avvocata e attivista Cathy La Torre.