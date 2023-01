L’eterna lotta ai graffiti Il Comune ha speso 254mila euro in 4 anni Dibattito sulle risorse

di Rosalba Carbutti La lotta ai graffiti è costata oltre 254mila euro in quattro anni. Per pulire Bologna, il Comune – tra attività diretta, rimborso o sostegno ad altri entri – ha speso nel 2019 circa 20mila euro e 23mila nel 2020, mentre la cifra è cresciuta negli ultimi due anni, 2021 e 2022, con un esborso rispettivamente di oltre 103mila euro e 107mila. Ma assodati i numeri, dettagliati dall’amministrazione in risposta a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, si apre il dibattito politico. Se i meloniani puntano il dito ("la città non è pulita, le risorse non bastano"), il Comune, con l’assessore ai Lavori pubblici e alla manutenzione e pulizia della città, Simone Borsari, fa notare "il cambio di passo della giunta Lepore". La consigliera di Fratelli d’Italia, Manuela Zuntini, non è d’accordo: "I muri e i portici della città, soprattutto del centro storico, sono sempre più sporchi. Che fine ha fatto il piano anti graffiti del Comune, annunciato con grande clamore dalla giunta Lepore la scorsa primavera? Si parlava di almeno un milione di euro in due anni, ma finora il Comune ne ha spesi solo 250mila in ben 4 anni. O il Comune non sta facendo abbastanza, o sta usando gli...