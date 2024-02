L’etica che abbiamo perduto. Vito Mancuso interroga la psicanalisi per capire l’oggi

Secondo appuntamento con Il Laboratorio di Etica di Vito Mancuso. Un ciclo che nasce dal bisogno, oggi più che mai attuale, di comprendere la realtà nella quale viviamo. Dopo Le Virtù nel 2019, I Maestri Spirituali nel 2020, La Pandemia nel 2021 e Guerra e pace nel 2022, I miei principi morali nel 2023, Vito Mancuso torna negli spazi dell’Auditorium della Fondazione Mast con un ciclo di quattro lezioni dedicate al Super-Io, l’istanza psichica che secondo il padre della psicoanalisi Sigmund Freud regola il comportamento e presiede alla coscienza morale. Come si applica questo concetto nella contemporaneità? A muovere l’essere umano sono ancora degli ipotetici ideali verso i quali ogni persona tende con il suo comportamento o oggi ci si basa solo sui propri interessi personali? "La disfatta etica dei nostri giorni – è la riflessione di Mancuso – ci porta a chiederci se è possible avere una vita e una condotta etica senza avvertire dentro di sè il richiamo di un’istanza superiore rispetto ai propri interessi".

Domani alle 18,30 il secondo appuntamento, in cui Mancuso dialoga con Luigi Zoja, psicoanalista junghiano che terrà un intervento a tema in apertura dell’incontro. Zoja ha studiato al Carl Gustav Jung Institute di Zurigo e tra i numerosissimi incarichi istituzionali, è stato presidente della Iaap (International Association for Analytical Psychology), l’Associazione che raggruppa gli analisti junghiani nel mondo, e presidente del Comitato Etico Internazionale della stessa. Attualmente insegna a Macao.

Il prossimo appuntamento è in calendario martedì 27 Febbraio alle 18.30 con Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista e docente universitario italiano.