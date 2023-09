L’etica del lavoro sotto la lente. Alberani: "La qualità è importante"

"Il mondo del lavoro è cambiato. E soprattutto è cambiato il modo in cui i giovani si rapportano con esso. Non parlano più solo di salario e di orario, ma anche di qualità: e se non si trovano bene, cercano un posto migliore e cambiano". Alessandro Alberani, direttore della Logistica etica dell’Interporto, lancia così il dibattito che si terrà oggi (ore 19) alla Festa dell’Unità (Sala Vittorio Prodi), ’L’etica nel lavoro’. Insieme a lui, il Pd ha chiamato anche l’assessore regionale Vincenzo Colla, don Paolo Dall’Olio, direttore diocesano della pastorale del mondo del lavoro, e la manager Valentina Marchesini, che ragioneranno sulla necessità delle iniziative di welfare di aziende e istituzioni.

"Il nodo degli infermieri è un esempio calzante – continua Alberani –, la mancanza di alloggi adeguati a costi accessibili genera la mancanza di professionisti". Un problema che anche i datori di lavoro, specie nel settore privato, si devono porre: "Le imprese sempre più devono investire sul welfare: Marchesini Group, Ima, Gd, hanno avuto manager lungimiranti e fatto scelte all’avanguardia da questo punto di vista".

Si parlerà, va da sé, anche di sicurezza: "La ’fiammella’ che ha portato alla nascita della Logistica Etica è nata dalla morte di un giovane lavoratore, Yaya Yafa, due anni fa – continua Alberani –. In generale ci sono ancora troppe morti sul lavoro in Italia, l’abbiamo visto anche nelle ultime settimane. Il problema principale è la fretta, la mancanza dell’applicazione delle basilari regole di prevenzione". All’Interporto si promuove la formazione costante, "è stata inaugurata la palazzina della Salute, è stato aperto il centro sportivo, cerchiamo di vigilare e di mantenere la correttezza sulla applicazione dei contratti, escludendo il ribasso degli appalti. Del resto, all’Interporto lavorano seimila persone e 130 imprese. Vogliamo che rappresenti un laboratorio per l’etica".