L’etrusco parla ancora, da qui a New York

L’arte contemporanea come ponte per creare connessioni tra luoghi apparentemente diversi, ma che in realtà hanno molto in comune, a partire dal cielo. Non a caso, il titolo del nuovo progetto di Eva Marisaldi è ‘Under the same sky’, a cura di Leonardo Regano, che apre un dialogo tra il Museo nazionale Etrusco ’Pompeo Aria’ di Marzabotto ed il Met–Metropolitan Museum of Art di New York. A circa un’ora da Bologna, sorge l’area archeologica di Kainua, la “città nuova”, per l’appunto, fondata dagli Etruschi intorno al 500 a.C. e che, ancora oggi, è considerata un eccezionale esempio di pianificazione urbana. Tutti i reperti rinvenuti durante gli scavi ottocenteschi sono conservati all’interno del museo emiliano. Tuttavia, anche la famosa istituzione americana vanta una collezione di oltre mille oggetti che vanno dal 900 al 100 a.C., tra reperti risalenti al periodo preromano ed altri provenienti dall’Antica Etruria.

"La collaborazione – ha spiegato Denise Tamborrino, direttrice del Museo di Marzabotto – rientra in un accordo tra Ministero della Cultura, in particolare con la direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna, ed il Met di New York, per la valorizzazione del patrimonio archeologico etrusco e la condivisione di una nuova visione di museo, più aperto e coinvolgente. Da qui la scelta di mettere in valore le reciproche collezioni, dando vita ad un laboratorio che potesse fare da scambio di esperienze tra i pubblici di Marzabotto e quelli di New York su alcuni temi della civiltà etrusca". ‘Under the same sky’ - realizzato grazie al sostegno del PAC – ha consentito all’artista bolognese di effettuare una residenza all’interno del Parco Archeologico di Marzabotto; dopo uno studio approfondito della cultura etrusca, Marisaldi ha deciso di puntare sulla dimensione sonora come mezzo per rievocare la vita quotidiana dell’antica città. In particolare, ha realizzato una serie di oggetti sonori che saranno indossati e re-interpretati da coloro che parteciperanno ad una performance, che avrà luogo il 25 ottobre nell’Etruscan Wing del Metropolitan Museum. I partecipanti saranno liberi di muoversi nello spazio per scoprire le sonorità dell’oggetto prescelto. Al termine, sarà richiesto loro di osservare la collezione etrusca del museo oltreoceano e di individuare un reperto in grado di completare l’esperienza.

L’azione – ideata insieme a Patrizia Cirino e Delphine Tonglet - sarà documentata da un video registrato da Enrico Serotti. In questa occasione, sarà anche proiettato un altro video prodotto lo scorso luglio da Marisaldi e Serotti a Kainua, con gli stessi dispositivi sonori distribuiti al Met. Pertanto, gli oggetti - portatori di storie immaginate da chi li ha prodotti – saranno condivisi con il pubblico, per generare una connessione ideale tra spazio, tempo e individuo. Tutto questo lavoro sfocerà nella produzione di alcune opere inedite che Eva Marisaldi presenterà nel parco archeologico emiliano nel 2025.

Manuela Valentini