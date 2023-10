Lettera d’intenti per acquisire Jyseleca

La bolognese Alfasigma ha firmato una lettera d’intenti per acquisire l’attività di Jyseleca® dalla belga Galapagos, ampliando la propria presenza a livello europeo attraverso un prodotto innovativo e specializzato nelle aree reumatologica e gastrointestinale. Galapagos cederà ad Alfasigma il business di Jyseleca® (filgotinib), oltre a circa 400 dipendenti in 14 Paesi europei. Alfasigma pagherà un anticipo di 50 milioni di euro, potenziali pagamenti milestone per un totale di 120 milioni (foto, il ceo Francesco Balestrieri).