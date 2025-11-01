La lettera della figlia di Amato, il medico condannato all’ergastolo: “Ecco perché nostro padre è innocente”

Bologna, 1 novembre 2025 – Una lettera dal titolo ‘Dalla figlia di un presunto assassino’ scritta da Anna Chiara figlia di Giampaolo Amato il medico condannato in primo grado all’ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo e inviata all’Ansa e a ‘èTv’ che l’ha pubblicata integralmente sul suo sito.

Giampaolo Amato, il medico condannato in primo grado all'ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata (in alto a sinistra) e della suocera Giulia Tateo (a destra)

“Sono rimasta in silenzio per molto tempo – parte così lo scritto di Anna Chiara – per rispetto della mia famiglia e del nostro dolore, anche se altri hanno spesso scelto di esporci al pubblico in contesti che ho ritenuto del tutto discutibili. Ora però basta. Non posso più sopportare che la storia della nostra famiglia e dei miei genitori continui ad essere travisata, con informazioni semplicemente sbagliate, tanto nelle aule di giustizia quanto sui canali di informazioni”.

Uno scritto con cui rompe il silenzio, e lo fa a quattro anni dalla scomparsa della madre Isabella. Lei e il fratello Nicola sono infatti sicuri dell'innocenza del padre definendo tutta la vicenda “una gigantesca ingiustizia”.

“So di stare combattendo per ciò che è giusto – continua –. Non credo che molti altri possano dire lo stesso. Noi continueremo a combattere”. Una lettera in cui contesta punto per punto la tesi secondo cui le due donne sarebbero state assassinate con la somministrazione di un mix di farmaci, mettendo in fila una serie di elementi che lei definisce nello scritto “del tutto falsi”. Segnala “congetture che sfuggono a qualsiasi raziocinio” e si sofferma sull'assenza, a suo avviso, di un movente per il delitto.

Spiega ad esempio come “sia falso che la zia (Anna Maria Linsalata), abbia chiesto l'autopsia della sorella: la decisione – aggiunge nella lettera – fu presa dal fratello Nicola, insieme al padre Giampaolo per dissipare eventuali dubbi su malattie genetiche”.

"Mio padre - scrive ancora- non ha mai chiesto né suggerito che mia madre fosse cremata”, né “ha richiesto aggiornamenti sull'autopsia in modo pedante o sospettoso: ero io, impaziente e preoccupata, a chiedergli di informarsi”. E ancora “mio padre – aggiunge – non aveva alcun timore rispetto all'autopsia. Volevamo tutti la stessa cosa: capire cosa fosse successo a mia madre”.