Lettera minatoria all’ex sindaco. Il figlio: "Avanti senza paura"

"Con l’augurio che non veniate mai più votati in qualsiasi parte dell’Italia vi auguro ogni male a voi e alle vostre famiglie". Queste le parole minacciose e conclusive della lettera, scritta a mano, che l’ex sindaco Pd di Pianoro, Gabriele Minghetti, ha trovato ieri nella buchetta della posta. Stando a quanto scrive anche il figlio dell’ex primo cittadino, che era lì all’apertura della lettera, alla base dell’ira di questo anonimo mittente ci sarebbe la Festa dell’Unità in programma nella frazione di Carteria di Sesto. Queste le parole, sui social, del figlio di Minghetti: "Ci spiace ma continueremo a fare le feste dell’Unità, nel rispetto delle regole e delle persone. Perché sono il mezzo per sostenere le nostre attività in modo trasparente, perché in questo modo siamo riusciti a donare negli anni parte del ricavato a chi ne aveva bisogno".