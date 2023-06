Lettera minatoria, la prof sotto protezione

Un fascicolo per minacce aggravate è stato aperto in Procura a Bologna sulla vicenda della lettera minatoria con una zampa di volpe recisa inviata alla professoressa Francesca Rescigno, docente di Diritto al dipartimento di Scienze politiche. La Digos, che sta sviluppando le indagini assieme ai poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco, ascolterà nei prossimi giorni i colleghi della docente e il personale del dipartimento, per cercare di individuare il mittente, probabilmente interno all’università. Il messaggio inviato alla docente sarebbe legato a un concorso per professore ordinario, a cui la Rescigno aveva preso parte e che si è concluso venerdì con la vittoria di un’altra docente. Intanto oggi in prefettura si terrà un comitato per valutare una forma di tutela per la professoressa.