Bologna, la lettera del prigioniero arriva dopo 80 anni

Francesco Cerioli e, a fianco, il figlio Pier Luigi Cerioli

Casalecchio (Bologna), 28 marzo 2023 – Ci ha impiegato ottant’anni, ma infine, pochi giorni fa, è arrivata a destinazione la lettera che il sottotenente Francesco Cerioli scrisse il 28 agosto 1943 alla moglie Clara. Un record di ritardo che una volta tanto non è imputabile alle Poste italiane, perché il mittente in quei mesi stava in un campo di prigionia in Africa, catturato dagli Americani dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia. Arruolato nel novembre del 1942, a 32 anni di età, e solo due anni dopo il suo matrimonio con Clara Rondelli, che l’anno precedente aveva dato alla luce il primogenito Pier Luigi, era stato destinato alla difesa costiera proprio in Sicilia. Disarmato ma illeso, venne preso prigioniero e portato in una zona imprecisata del nord Africa dal quale ogni giorno scriveva a casa.

“Carissima Clara, son qui che sto sdraiato pensando alla mia cara famigliola e alla mia cara mogliettina. La mia salute è ottima, quindi sii tu tranquillissima, te l’assicuro", iniziò la lettera che come tante altre prima di prendere la via della spedizione doveva passare la censura militare. Tante altre lettere, scritte prima e dopo questa, arrivarono regolarmente a destinazione: alla Signora Cerioli Rondelli Clara che in quegli anni era sfollata a Cà di Rondelli, a Monzuno.

Leggi anche Cartolina arriva a destinazione dopo 64 anni

Questa invece, pur recando il regolare timbro di approvazione della censura, non arrivò mai a destinazione. Non potè leggerla la ‘cara mogliettina’, morta nel 2004, e neppure rivederla il sottotenente che al suo rientro in patria trovò distrutte sia la casa di Casalecchio che quella di Monzuno. Ha invece provato l’emozione di riceverla e leggerla il figlio Pier Luigi, oggi 82enne, che nel corso di una commovente cerimonia nella sede di Emil Banca, ha ritirato l’originale dalle mani di Michele Frabetti, dipendente dell’istituto di credito, con la passione del collezionismo di documenti. Nel suo lungo peregrinare, la lettera era approdata a un collezionista di Praga, che l’ha messa in vendita per pochi euro su un sito specializzato.

Arrivata a Bologna è servita la tenacia (e il fiuto) del nuovo ‘postino’ per approdare infine a destinazione: "A un funerale ho incontrato casualmente un mio ex collega di lavoro di Carisbo che mi ha riferito di questa lettera e della ricerca in corso", racconta Nicole Franzoni, moglie di Pier Luigi Cerioli, che non immaginava le conseguenze di questo ritrovamento: "La lettera ha portato tutti noi a fare un tuffo nel passato della nostra famiglia, a rivivere un’avventura umana che nell’euforia della fine della guerra e della ricostruzione si era perduta. E con essa abbiamo anche riscoperto i valori sui quali si reggeva la vita di mio padre prigioniero nel deserto africano", commenta commosso il figlio, che con la moglie Nicole e la figlia Francesca, scorre tutta la lettera che non manca di spunti di riflessione, quando il militare osserva che "la vita spirituale è l’unico spiraglio sereno in questa grigia vita ed è l’unica via per chiedere un aiuto valido per i miei tesori e per la mia Patria".