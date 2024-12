Lettering, nuovo racconto della città

C’è la scritta ’Pompieri’ con la freccia sotto impressa su un mattone di Palazzo Re Enzo, quella della latteria a caratteri vintage di Casalecchio in via Mazzini, le insegne del Diana, di Cesari e del Donatello, quella della Libreria per ragazzi Giannino Stoppani e naturalmente la B coloratissima dei fratelli Vancini per la Galleria Spazia del ghetto ebraico, che è diventata il suo simbolo. Lettering da Bologna, al secolo Rino Carobello, grafico bolognese divenuto fotografo-instagrammer e cacciatore di insegne storiche bolognesi, ha deciso di rivoluzionare l’immagine evocativa della nostra Bologna e in un certo senso creare un nuovo merchandising per la Dotta (ha già stabilito un contatto con Bologna Welcome per capire se può nascere una collaborazione), partendo dalla sua memoria commerciale, che è poi parte indelebile della sua identità ancora eroica.

Da pochi giorni ha infatti lanciato una produzione curatissima di poster e cartoline (ci sono anche la tazza, la t-shirt e la felpa con la mitica B) che immortalano botteghe storiche, negozi, laboratori, caratterizzati da un’insegna e da una definizione personalissima della sua funzione, dove il padrone indiscusso è il carattere tipografico… questo sconosciuto! Talmente estraneo, ormai, alla nostra cultura virtuale e frettolosa, da confonderlo con il font. Ed è stata proprio questa la piccola e poetica rivoluzione di Lettering – che qualche mese fa ospitammo in uno dei podcast Il Resto di Bologna– ovvero quella di ricominciare a osservare la città alzando gli occhi al cielo e rileggendola secondo un’estetica d’altri tempi, quando si investivano molti soldi per un’insegna, appunto.

"L’idea di realizzare prodotti commerciali di uso comune, legati al lavoro fotografico svolto è nata poco tempo fa" racconta Rino Carobello, che sul profilo IG ha collezionato oltre 700 scatti. E prosegue: "Gli obiettivi sono diversi e direi sia culturali che politici ed economici, perché ci tenevo a promuovere quello che è un vero e proprio patrimonio non tutelato e perché fare cultura significa fare politica, con il sogno di tutelare un patrimonio che giorno dopo giorno scompare, vittima di un fenomeno che oggi tutti chiamano overtourism". Il suo prossimo progetto, finanziato con la vendita del suo lavoro commerciale (si possono anche richiedere poster con altre insegne, basta consultare il profilo), sarà quello di sostenere l’associazione che sta per nascere. Ed è interessante il recupero di questa B che simboleggia Bologna: "Potrebbe diventare segno di riconoscimento di un’altra Bologna che l’attività dell’associazione mira a mettere insieme, ovvero quella di grafici, signpainters, scalpellini, per fare degli esempi di alcune delle tante categorie che si potrebbero coinvolgere".