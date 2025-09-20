Letti per la lungo degenza. Ecco il piano allo studio. Riportare decine di posti nei grandi ospedali

Posti letto da dedicare alla lungo degenza all’interno dei principali ospedali della città: Maggiore, Sant’Orsola e Rizzoli. Sarebbero diverse decine, e potrebbero arrivare a sfiorare il centinaio, da riservare a chi ha subìto un intervento e non può essere dimesso in tempi brevi. Tale conversione dei letti sarebbe stata ipotizzata in un incontro, che si è tenuto pochi giorni fa, al quale avrebbero partecipato i vertici della sanità cittadina.

Una soluzione che sicuramente ha un senso dal punto di vista dell’assistenza post operatoria del paziente, ma che si scontra con una serie di ragionamenti che stanno caratterizzando la sanità bolognese già da diversi anni. Tra questi la riduzione dei giorni di degenza all’interno dei grandi hub ospedalieri ad alta specializzazione per lasciare il posto a interventi a elevata complessità dove le liste di attesa si fanno sentire.

Altra contraddizione sembra essere quella che riguarda il concetto di medicina territoriale, quindi di assistenza e riabilitazione non più concentrata esclusivamente nella città, ma decentrata per venire incontro a pazienti e familiari non residenti sotto le Torri che devono, ora, affrontare anche le difficoltà legate alla mobilità.

Dentro a questa ipotesi in apparenza contraddittoria, però, ci potrebbe stare quella di un tentativo di risparmio: riportare all’interno dei grandi ospedali almeno un po’ di quei posti letto di lungo degenza che sono stati affidati alle cliniche private accreditate. Una ’cessione’ che arriva da lontano e che nel periodo della pandemia, evidentemente, si è accentuata: i reparti dovevano essere svuotati in fretta dei pazienti in via di guarigione (che venivano smistati nelle varie strutture) per fare posto a quelli con sintomatologia più grave.

In tempi in cui il bilancio regionale della sanità ha più di un problema – un miliardo di disavanzo poi ridotto a 645 milioni grazie alla gestione accentrata e a una ’iniezione’ di 200 milioni di euro arrivata a luglio con una variazione di bilancio – l’ipotesi, pur con tutte le sue contraddizioni, potrebbe avere un senso.

Anche se appare complesso che un ospedale ad altissima specializzazione come il Rizzoli (e questo è solo un esempio) che non ha un reparto in grado di gestire pazienti molto anziani possa mettere in campo ulteriori interventi di ortogeriatria e posti letto per la lungo degenza. Senza contare le lunghe liste di attesa per interventi molto complessi che rischierebbero di allungarsi ulteriormente.

Una riflessione che vale, naturalmente, anche per Maggiore e Sant’Orsola dove i posti letto per l’alta complessità sono tutti assolutamente necessari.