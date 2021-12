Bologna, 9 dicembre 2021 - Un lettino capace di rendere la radioterapia più sicura ed efficace soprattutto per i bambini: nelle leucemie acute il trattamento reso possibile da questo nuovo strumento riduce di un terzo le recidive e aumenta la sopravvivenza fino al 91 per cento. Lo strumento è stato donato dalla Fondazione Sant’Orsola al Policlinico.

Dopo otto pazienti adulti, tutti affetti da leucemia acuta, è iniziato l’utilizzo del lettino digitale per la cura dei pazienti pediatrici. La prima è stata una bimba di sette anni che si è sdraiata sul lettino per la radioterapia antitumorale e per tutta la durata del trattamento ha guardato i cartoni animati che lo staff di radioterapia le aveva preparato. La procedura è andata bene e così i medici e i tecnici che l’hanno seguita hanno potuto già inserire in lista altri bambini.

In caso di leucemia, prima del trapianto, come spiegano i medici del Sant’Orsola, bisogna uccidere tutte le cellule tumorali per evitare il rischio di recidive. Alla chemioterapia, utilizzata tradizionalmente, in alcuni casi si può abbinare la radioterapia total body, a condizione di riuscire a mettere in sicurezza dalle radiazioni alcuni organi particolarmente sensibili, come i polmoni. I pazienti che potranno essere seguiti con questa nuova metodologia (riservata alle leucemie molto gravi), ogni anno, sono dieci bambini e quindici adulti. Ognuno deve fare sei sedute in tre giorni. Dal Policlinico fanno notare che potrebbero esserne seguiti, in teoria, molti più pazienti che, quasi sicuramente, arriveranno da altri centri. Il lettino è molto utile anche nel caso di tumori solidi.

"Il lettino digitale donato dalla Fondazione Sant’Orsola – spiega Lidia Strigari, alla guida della Fisica sanitaria – ha al suo interno un sistema di imaging on-line che consente di posizionare con precisione sub millimetrica gli schermi, realizzati con una stampante 3D in modo personalizzato, che proteggeranno i polmoni ad ogni seduta di terapia. Con l’acceleratore lineare di ultima generazione presente al Sant’Orsola, che consente di modulare intensità del fascio di radiazioni e angolo di accesso, questo sistema costituisce una combinazione unica al mondo". Per portare a Bologna lo strumento prodotto da una multinazionale canadese, la Fondazione Sant’Orsola aveva lanciato il progetto ’Seguimi’ all’inizio del 2020. La campagna di raccolta fondi si era dovuta interrompere durante i mesi più acuti della pandemia per riprendere in autunno e arrivare al traguardo entro la fine dell’anno, grazie a 317 donazioni che hanno consentito di raggiungere i 254.000 euro necessari per l’acquisto.

Uno studio pubblicato nel 2021 sul Journal of Clinical Oncology realizzato su 417 pazienti pediatrici con leucemia acuta, 201 trattati con la chemioterapia e 212 anche con la radioterapia total body. Il rischio di recidive si è ridotto tra i secondi quasi ad un terzo (12 per cento contro il 33) mentre la sopravvivenza è aumentata di 16 punti percentuali (91 cento contro il 75). Il primo trattamento total body su un paziente pediatrico selezionato dal Arcangelo Prete, responsabile della struttura di Oncoematologia pediatrica, è stato effettuato da Silvia Cammelli e da Ilario Ammendolia dell’Unità di Radioterapia oncologica diretta da lessio Morganti e dall’Unità di Fisica Sanitaria diretta dalla Lidia Strigari, con la collaborazione dei medici dell’Unità di Anestesiologia e Rianimazione generale e pediatrica diretta da Fabio Caramelli, che hanno partecipato alla preparazione e al posizionamento della piccola paziente.